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Новый ЕР ROSA INFRA доступен для прослушивания





Московские метал-авангардисты ROSA INFRA выпустили новый ЕР под говорящим названием "Воспоминания о будущем". Это прямое продолжение концептуальной трилогии группы. Под экстремально низкие риффы, исполняемые на двух перегруженных басах, идёт повествование об анти-утопическом будущем, в котором может оказаться Человечество при нынешних мировых тенденциях: окончательная победа культа потребления, исчезновение государств и мировое господство транс-национальных корпораций. Группа даёт пророчество о том, что ждёт наших потомков в "новом дивном мире", где 6-й технологический уклад идёт рука об руку с социал-дарвинистской идеологией и "новой моралью".







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