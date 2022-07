сегодня



Обложка нового альбома группы INFILTRATION



Группа INFILTRATION представила обложку нового альбома, получившего название "Extinc". Релиз намечен этой осенью на COYOTE RECORDS. Автором обложки выступил всем известный Armaada Art.

Треклист альбома :

1. Section 8

2. Despiteous warfare

3. Code reded

4. Predator

5. Ravenous void

6. In ruins they shall reap

7. Pandora’s box

8. Tank shaped grave





просмотров: 147