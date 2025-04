сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома INFILTRATION



INFILTRATION опубликовали обложку и треклист нового альбома под названием "Sociobastard":



01-Substance abused (addiction owns you)

02-Brexit wounds

03-Parental control

04-Genderless degenerates (E)

05-Gravebound

06-Mandatory inoculation

07-Carte Blanche for carnage (tribal war pt1)

08-Dropshot

09-Knee on the neck

10-Catastrophobic

11-Arrogance pars ignorance (E)

12-EU (Eunuchoid union) (E)

13-Sacrosanct reprisals (tribal war pt2)

14-Compulsory perdurance

15-In plain sight

16-Outro



Дата релиза - 28 апреля 2025 года .На физических носителях альбом будет доступен в формате Digipack +6 page Booklet + Pit-Art on CD.







