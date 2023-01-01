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Новый альбом INFILTRATION доступен для прослушивания



Cognitive Warfare, новый альбом группы INFILTRATION доступен для прослушивания ниже.



Это концептуальный альбом в лирическом плане, основной мыслью которой является пропаганда разъедающая общество, навешивание ярлыков и манипуляции ведущие к непоправимым последствиям.







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