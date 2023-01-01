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*ВАЛЕРИЙ КИПЕЛОВ стал заслуженным артистом России 96
*Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 6
*Новое видео DANCE MY DARLING 5
*Концертное видео группы CATHARSIS 3
*Новый альбом GLOOSH 2
[= ||| все новости группы



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Infiltration

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Новый альбом INFILTRATION доступен для прослушивания



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Cognitive Warfare, новый альбом группы INFILTRATION доступен для прослушивания ниже.

Это концептуальный альбом в лирическом плане, основной мыслью которой является пропаганда разъедающая общество, навешивание ярлыков и манипуляции ведущие к непоправимым последствиям.




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