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*Infiltration*



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Новый альбом INFILTRATION


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"Point Blank Termination", дебютный полноформатный альбом дэт-метал группы INFILTRATION доступен для прослушивания в сети.
Запись и сведение прошли на "Redneck Studio", мастеринг в "DRYGVA Studio", художник обложки "Dae Morph", а сам альбом вышел на итальянском лейбле "Time To Kill Records".




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