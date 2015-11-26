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Новый альбом INFILTRATION





"Point Blank Termination", дебютный полноформатный альбом дэт-метал группы INFILTRATION доступен для прослушивания в сети.

Запись и сведение прошли на "Redneck Studio", мастеринг в "DRYGVA Studio", художник обложки "Dae Morph", а сам альбом вышел на итальянском лейбле "Time To Kill Records".







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