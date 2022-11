сегодня



Новое видео NYTT LAND



The Blues Of Ragnarok, новое видео NYTT LAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР Ritual: Blood Of The West, релиз которого намечен на 18 ноября на Napalm Records:







