Новая песня NYTT LAND



Cingelji Ingelji (The Song of the Shaman's Assistant), новое видео NYTT LAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на весну на Prophecy Productions: https://www.instagram.com/nyttland_official







