Новое видео NYTT LAND



Hailambi Xulembi (The Ritual of Exorcising an Evil Dead Spirit), новое видео NYTT LAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на весну на Prophecy Productions:







