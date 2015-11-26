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Новое видео NYTT LAND
"Судьбы людей и богов прядутся как нити. Они сплетаются, создавая необычные узоры и каждый из них уникален.
Женщины, что прядут их безмолвны..
В руках каждой из них нить чьей то жизни.
Одним они дарят удачу в бою и победу в войне, а другим погибель.
И только они решают, какой нити виться дальше, творя главный рисунок великого полотна Жизни, а какая оборвется тонким ворсом.. "
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