Новое видео группы КАЛЕВАЛА

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*Новая песня NITROVERTS 8
*Новое видео IMPERIAL AGE 7
*Новое видео MEGAKILL PARANOISE 5
*Новое видео группы ДЖОКОНДА 2
*Новая песня BELLE MORTE 2
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Kalevala

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Сказочная мистическая история, первый сингл с альбома - «Ловец Змей».

Представьте себе, что на нашей земле, среди людей – живут сказочные герои, пришедшие к нам, чтобы принести мудрость далеких миров. Они узнают друг друга по взгляду, или по улыбке, но они одиноки и бесконечно преданы своей миссии. Кто это может быть? Представим себе, что они – лекари, писатели, музыканты, философы, художники, или просто проходящий мимо незнакомец, - это существа в обличие людей, спасающие мир. Они ловят змей – под чешуей которых скрываются болезни, утраты, скорбь и другие напасти человечества. И вот сквозь любые бури и непогоду, каждую ночь – на охоту выходят Змееловы, начавшие свой путь миллиарды лет назад, и путь этот не имеет конца.

А что, если ты – один из них…? Вспомни, зачем ты явился на землю, ведь когда-то ты знал это наверняка.




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