Новая песня группы КАЛЕВАЛА

Друзья! Рады представить вам нашу новую песню "Лезь на эту чертову гору". Она записана при участии нашего большого друга - лидера группы Сколот - Алексея Павлова!
Чёртова гора – скала, на которую невозможно забраться до самого верха. Это символ жизненного пути человека, наполненного опытом и страстью к победам. Поднимаясь вверх, мы любуемся красотой пройденных этапов, принимая их такими, какие они есть.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет