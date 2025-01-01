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Новая песня группы КАЛЕВАЛА



Друзья! Рады представить вам нашу новую песню "Лезь на эту чертову гору". Она записана при участии нашего большого друга - лидера группы Сколот - Алексея Павлова!



Чёртова гора – скала, на которую невозможно забраться до самого верха. Это символ жизненного пути человека, наполненного опытом и страстью к победам. Поднимаясь вверх, мы любуемся красотой пройденных этапов, принимая их такими, какие они есть. http://www.kalevala-folk.ru

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/35205756'>Лезь на эту чёртову гору</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/359594'>Калевала</a> на Яндекс Музыке





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