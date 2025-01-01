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*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*Новое видео группы КУВАЛДА 9
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*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*АНДРЕЙ СМИРНОВ представил новое видео 11
*Новое видео группы КУВАЛДА 9
*Новое видео FALLCIE 8
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Kalevala

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25 фев 2025 : 		 Новая песня группы КАЛЕВАЛА

30 окт 2024 : 		 Новое видео КАЛЕВАЛА

1 окт 2024 : 		 Новое видео группы КАЛЕВАЛА

2 мар 2023 : 		 Новый альбом группы КАЛЕВАЛА доступен для прослушивания

2 фев 2023 : 		 Новое видео группы КАЛЕВАЛА

6 дек 2021 : 		 Новое видео группы КАЛЕВАЛА

24 сен 2018 : 		 У Калевалы в чешской Остраве угнали фургон

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от группы КАЛЕВАЛА

2 авг 2017 : 		 Новое видео группы КАЛЕВАЛА

9 май 2017 : 		 КАЛЕВАЛА начали сбор средств

8 окт 2015 : 		 Новое видео КАЛЕВАЛА

25 ноя 2014 : 		 Переиздание первого альбома КАЛЕВАЛА

21 июл 2014 : 		 Новая песня КАЛЕВАЛА

24 окт 2012 : 		 КАЛЕВАЛА представили фильм-ретроспективу

8 ноя 2010 : 		 Группа КАЛЕВАЛА представляет обложку нового альбома

3 апр 2009 : 		 КАЛЕВАЛА ищут барабанщика

30 мар 2008 : 		 КАЛЕВАЛА (ex-Невидь) закончили запись альбома

7 ноя 2007 : 		 Группа КАЛЕВАЛА отправилась в студию

8 сен 2007 : 		 КАЛЕВАЛА : новый проект участников НЕВИДЬ И РАРОГ
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|||| сегодня

Новая песня группы КАЛЕВАЛА



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Друзья! Рады представить вам нашу новую песню "Лезь на эту чертову гору". Она записана при участии нашего большого друга - лидера группы Сколот - Алексея Павлова!

Чёртова гора – скала, на которую невозможно забраться до самого верха. Это символ жизненного пути человека, наполненного опытом и страстью к победам. Поднимаясь вверх, мы любуемся красотой пройденных этапов, принимая их такими, какие они есть.




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