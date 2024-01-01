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*Новое видео группы КАЛЕВАЛА 29
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*Новое видео группы КАЛЕВАЛА 29
*Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ 20
*Новая песня ROSA INFRA 15
*МАКСИМ САМОСВАТ в новом видео ДЖОКОНДА 13
*Новое видео OMNIMAR 8
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*

Kalevala

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30 окт 2024 : 		 Новое видео КАЛЕВАЛА

1 окт 2024 : 		 Новое видео группы КАЛЕВАЛА

2 мар 2023 : 		 Новый альбом группы КАЛЕВАЛА доступен для прослушивания

2 фев 2023 : 		 Новое видео группы КАЛЕВАЛА

6 дек 2021 : 		 Новое видео группы КАЛЕВАЛА

24 сен 2018 : 		 У Калевалы в чешской Остраве угнали фургон

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от группы КАЛЕВАЛА

2 авг 2017 : 		 Новое видео группы КАЛЕВАЛА

9 май 2017 : 		 КАЛЕВАЛА начали сбор средств

8 окт 2015 : 		 Новое видео КАЛЕВАЛА

25 ноя 2014 : 		 Переиздание первого альбома КАЛЕВАЛА

21 июл 2014 : 		 Новая песня КАЛЕВАЛА

24 окт 2012 : 		 КАЛЕВАЛА представили фильм-ретроспективу

8 ноя 2010 : 		 Группа КАЛЕВАЛА представляет обложку нового альбома

3 апр 2009 : 		 КАЛЕВАЛА ищут барабанщика

30 мар 2008 : 		 КАЛЕВАЛА (ex-Невидь) закончили запись альбома

7 ноя 2007 : 		 Группа КАЛЕВАЛА отправилась в студию

8 сен 2007 : 		 КАЛЕВАЛА : новый проект участников НЕВИДЬ И РАРОГ
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Новое видео КАЛЕВАЛА



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Земной святой, новое видео группы КАЛЕВАЛА, доступно для просмотра ниже.

Новая песня Калевалы "Земной святой" - о святом безумце наших дней. Что останется с ним? Лишь уголь и щепки. Его вселенская любовь разрушит его жизнь, простит ложь и напоит из пустого колодца ожиданий.

Это песня-медитация, рассказ, качающийся на волнах чернеющих облаков.
Священный клоун - чувствует начало стихии и просит лишь об одном:
"Уходи, скоро грянет гроза..."




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