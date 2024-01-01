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Новое видео КАЛЕВАЛА



Земной святой, новое видео группы КАЛЕВАЛА, доступно для просмотра ниже.



Новая песня Калевалы "Земной святой" - о святом безумце наших дней. Что останется с ним? Лишь уголь и щепки. Его вселенская любовь разрушит его жизнь, простит ложь и напоит из пустого колодца ожиданий.



Это песня-медитация, рассказ, качающийся на волнах чернеющих облаков.

Священный клоун - чувствует начало стихии и просит лишь об одном:

"Уходи, скоро грянет гроза..." http://www.kalevala-folk.ru







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