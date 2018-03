сегодня



JEFF LOOMIS, JIM SHEPPARD присоединились на сцене к SANCTUARY Бывшие участники SANCTUARY Jeff Loomis (гитара) и Jim Sheppard (бас) присоединились к группе на сцене 5 марта во время выступления в El Corazon (Seattle, Washington). Видео доступно ниже.



Сет-лист:



0:22 "Battle Angels"

4:46 "Soldiers Of Steel"

11:30 "Future Tense" (с басистом Jim'ом Sheppard'ом)

16:55 "Taste Revenge" (c гитаристом Jeff'ом Loomis'ом)





















Story continues after advertisement



if (window.matchMedia('(max-width: 480px)').matches){

// B2 Mobile News Middle 320 x 50

ADTECH.config.placements[4734237] = { sizeid: 0, params: { alias: '', target: '_blank' }};

ADTECH.loadAd(4734237);

}















+1 -1









просмотров: 503