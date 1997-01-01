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*Sanctuary*



18 июл 2017 : 		 Вокалист SANCTUARY: «Я уважаю Dave'a»

19 май 2017 : 		 Гитарист NEVERMORE в SANCTUARY

4 мар 2017 : 		 Новая песня SANCTUARY

2 мар 2017 : 		 Трейлер нового релиза SANCTUARY

24 фев 2017 : 		 Трейлер нового релиза SANCTUARY

21 фев 2017 : 		 Трейлер нового релиза SANCTUARY

31 янв 2017 : 		 Видео с текстом от SANCTUARY

17 янв 2017 : 		 Новая песня SANCTUARY

12 дек 2016 : 		 Новый альбом SANCTUARY выйдет зимой

18 сен 2015 : 		 Новое видео SANCTUARY

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

5 мар 2015 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

26 фев 2015 : 		 Бывший гитарист ARCH ENEMY в SANCTUARY

25 фев 2015 : 		 Вокалист SANCTUARY: "Лучшие в металле - BEHEMOTH!"

2 окт 2014 : 		 Новое видео SANCTUARY

12 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SANCTUARY

21 авг 2014 : 		 Новая песня SANCTUARY

15 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SANCTUARY

12 июн 2014 : 		 SANCTUARY завершили работу над альбомом

29 янв 2014 : 		 SANCTUARY нашли продюсера

23 май 2013 : 		 SANCTUARY на CENTURY MEDIA RECORDS

9 янв 2013 : 		 SANCTUARY на CENTURY MEDIA RECORDS

21 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

14 авг 2012 : 		 SANCTUARY исполнили новую песню

12 авг 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

8 авг 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

15 янв 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

9 янв 2012 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

26 сен 2011 : 		 Видео с выступления SANCTUARY

16 сен 2011 : 		 Видео с концерта SANCTUARY

15 сен 2011 : 		 Видео с концерта SANCTUARY

2 сен 2011 : 		 SANCTUARY воспользуются услугами гитариста FORCED ENTRY

20 июл 2011 : 		 Новый гитарист SANCTUARY

23 янв 2011 : 		 Видео с первого реюнион-концерта SANCTUARY

12 май 2010 : 		 SANCTUARY объединятся для записи альбома

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Вокалист SANCTUARY: «Я уважаю Dave'a»

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Вокалист SANCTUARY Warrel Dane в ходе недавнего разговора с "Met Al Metal" коснулся темы нового альбома группы:

«Не думаю, что музыка SANCTUARY и NEVERMORE похожи. Однако могу сказать, что новые песни SANCTUARY из тех, что я слышал и над которыми идёт работа, куда быстрее и трэш-ориентированнее. Я много раз слышал, что ["The Year The Sun Died"] звучит похоже на NEVERMORE, но полагаю, всё это из-за того, что я пою низко в большинстве случаев, и именно поэтому у людей возникает ощущение схожести с NEVERMORE».

Dane также коснулся и лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a, который помог группе получить контракт с CBS/Epic Records, продюсировал их первый альбом ("Refuge Denied", 1988) и брал в совместный тур.

«Скажу вам вот что: я очень сильно уважаю Dave'a Mustaine'a. У него крайне негативная репутация в прессе из-за того, что он порой говорит, и порой я не согласен с ним в вопросах идеологии и каких-то убеждений, но я его уважаю хотя бы потому, что его вклад в то, что я говорю с вами прямо сейчас, огромен. Он помог мне на начальном этапе в музыкальном бизнесе, и влезть в него самому крайне непросто. И хотя бы поэтому я всегда буду им восхищаться!»

SANCTUARY








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