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Вокалист SANCTUARY : «Я уважаю Dave'a» Вокалист SANCTUARY Warrel Dane в ходе недавнего разговора с "Met Al Metal" коснулся темы нового альбома группы:



«Не думаю, что музыка SANCTUARY и NEVERMORE похожи. Однако могу сказать, что новые песни SANCTUARY из тех, что я слышал и над которыми идёт работа, куда быстрее и трэш-ориентированнее. Я много раз слышал, что ["The Year The Sun Died"] звучит похоже на NEVERMORE, но полагаю, всё это из-за того, что я пою низко в большинстве случаев, и именно поэтому у людей возникает ощущение схожести с NEVERMORE».



Dane также коснулся и лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a, который помог группе получить контракт с CBS/Epic Records, продюсировал их первый альбом ("Refuge Denied", 1988) и брал в совместный тур.



«Скажу вам вот что: я очень сильно уважаю Dave'a Mustaine'a. У него крайне негативная репутация в прессе из-за того, что он порой говорит, и порой я не согласен с ним в вопросах идеологии и каких-то убеждений, но я его уважаю хотя бы потому, что его вклад в то, что я говорю с вами прямо сейчас, огромен. Он помог мне на начальном этапе в музыкальном бизнесе, и влезть в него самому крайне непросто. И хотя бы поэтому я всегда буду им восхищаться!»



















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