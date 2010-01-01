16 май 2018



Новый альбом ROB ZOMBIE в 2019 ROB ZOMBIE завершил запись нового альбома, предварительный выход которого намечен на начало 2019 года. В ходе разговора с "Trunk Nation", он ответил на вопрос о прогрессе в работе над новым альбомом:



«Мы в более менее завершили запись до того, как я начал съемки фильма. Пока ничего не сводили и не доводили запись до ума, но пока все... Мы начнем сводиться в июне прямо перед туром, надеюсь все закончить, но понятия не имею успею ли — сначала в тур, потом вернусь, потом монтаж фильма».



Относительно выхода нового материала, он сказал, что все произойдет примерно в те же сроки, что и фильм.











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