Обложка нового альбома SUIDAKRA

Посмотреть эту публикацию в Instagram We are happy to present you the brand new album artwork from "Cimbric Yarns". We think Kris Verwimp created AGAIN an amazing piece of art!!! RELEASE: 16. Nov. 2018 #suidakra #cimbricyarns #albumartwork #albumcover #artwork #krisverwimp Публикация от SuidAkrA (@suidakra_official) 12 Сен 2018 в 11:08 PDT
We are happy to present you the brand new album artwork from "Cimbric Yarns". We think Kris Verwimp created AGAIN an amazing piece of art!!! RELEASE: 16. Nov. 2018 #suidakra #cimbricyarns #albumartwork #albumcover #artwork #krisverwimp
Публикация от SuidAkrA (@suidakra_official) 12 Сен 2018 в 11:08 PDT
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).