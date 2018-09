30 сен 2018



Новая песня AUTHOR & PUNISHER "Ode To Bedlam", новая песня AUTHOR & PUNISHER, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома Beastland, выходящего 5 октября на Relapse.



Трек-лист:



01. Pharmacide



02. Nihil Strength



03. Ode to Bedlam



04. The Speaker is Systematically Blown



05. Nazarene



06. Apparition



07. Night Terror



08. Beastland



















