Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
[= ||| все новости группы



*

Author & Punisher

*



7 авг 2025 : 		 Новое видео AUTHOR & PUNISHER

7 май 2024 : 		 AUTHOR & PUNISHER переиздают альбомы

13 окт 2023 : 		 Новое видео AUTHOR & PUNISHER

5 фев 2022 : 		 Новая песня AUTHOR & PUNISHER

14 янв 2022 : 		 Новая песня AUTHOR & PUNISHER

9 дек 2021 : 		 Новая песня AUTHOR & PUNISHER

30 сен 2018 : 		 Новая песня AUTHOR & PUNISHER

6 сен 2018 : 		 Новая песня AUTHOR & PUNISHER

9 авг 2018 : 		 Новое видео AUTHOR & PUNISHER

27 апр 2018 : 		 AUTHOR & PUNISHER в студии

15 мар 2017 : 		 AUTHOR & PUNISHER на Relapse Records

23 июн 2015 : 		 Новый альбом AUTHOR & PUNISHER доступен для прослушивания

22 май 2015 : 		 Новая песня AUTHOR & PUNISHER

14 апр 2015 : 		 Дебютный альбом AUTHOR & PUNISHER выйдет в июне

21 ноя 2014 : 		 AUTHOR & PUNISHER записывает альбом
| - |

|||| сегодня

Новое видео AUTHOR & PUNISHER



zoom
Titanis (ft. Kuntari), новое видео AUTHOR & PUNISHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Nocturnal Birding, релиз которого намечен на третье октября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 36

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом