30 сен 2018



Концертное видео BON JOVI BON JOVI опубликовали официальное концертное видео на композицию"Lay Your Hands On Me" с выступления, состоявшегося в Филадельфии в рамках тура "This House Is Not For Sale".





































