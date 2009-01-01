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*Bon Jovi*



11 окт 2017 : 		 RICHIE SAMBORA готов выступить с BON JOVI на церемонии ввода в ЗСРнР

7 июл 2017 : 		 Продюсер DESMOND CHILD: «За 392 миллиона прокруток одной песни BON JOVI я получил чек на шесть тысяч»

12 мар 2017 : 		 Концертное видео BON JOVI

15 янв 2017 : 		 Новое видео BON JOVI

30 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

24 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

18 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

11 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

25 ноя 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз BON JOVI выйдет зимой

18 ноя 2016 : 		 Виниловый бокс-сет BON JOVI выйдет зимой

12 ноя 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

8 ноя 2016 : 		 JON BON JOVI об уходе RICHIE SAMBORA

5 ноя 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

21 окт 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

19 окт 2016 : 		 BON JOVI в Good Morning America

23 сен 2016 : 		 Специальное издание BON JOVI с бонус-треками

15 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BON JOVI

12 авг 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

5 авг 2016 : 		 Новый сингл BON JOVI выйдет летом

8 июл 2016 : 		 JON BON JOVI спел на свадьбе

26 май 2016 : 		 BON JOVI завершили работу над альбомом

7 янв 2016 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет в марте

9 сен 2015 : 		 BON JOVI запретили въезд в Китай

31 авг 2015 : 		 JON BON JOVI об уходе с Mercury

26 авг 2015 : 		 Колыбельные от BON JOVI

14 авг 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

1 авг 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

31 июл 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

25 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BON JOVI

21 июл 2015 : 		 Новая песня BON JOVI

18 июл 2015 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет в августе

1 июн 2015 : 		 "Slippery When Wet" BON JOVI вышел на Blu-Ray

27 май 2015 : 		 Новая песня JON BON JOVI

8 дек 2014 : 		 JON BON JOVI с ужасом вспомнил свой первый видеоклип

19 ноя 2014 : 		 BON JOVI о RICHIE SAMBORA

21 фев 2014 : 		 BON JOVI выпустят фотокнигу

18 дек 2013 : 		 Видео полного концерта BON JOVI

13 дек 2013 : 		 Австралийские поклонники BON JOVI получат бесплатный DVD

3 дек 2013 : 		 JON BON JOVI спел с принцем Уильямом и Тейлор Свифт

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления BON JOVI

23 авг 2013 : 		 BON JOVI уволили Richie Sambora?

28 май 2013 : 		 Richie Sambora о своём статусе в составе BON JOVI

26 май 2013 : 		 JON BON JOVI обратился к JUSTIN'у BIEBER'у: "Ты балбес, иди работай!"

11 апр 2013 : 		 JON BON JOVI выставил на продажу недвижимость в Нью-Йорке

8 апр 2013 : 		 Richie Sambora не поехал в тур с BON JOVI из-за денег?

5 мар 2013 : 		 Новое видео BON JOVI

26 фев 2013 : 		 Новое видео BON JOVI

7 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BON JOVI

29 янв 2013 : 		 Новое видео BON JOVI

8 янв 2013 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

28 дек 2012 : 		 Новый альбом BON JOVI "музыкальным развитием группы"

15 дек 2012 : 		 Новое видео JON BON JOVI

13 дек 2012 : 		 Видео с выступления BON JOVI

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26 окт 2012 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет весной

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6 дек 2011 : 		 BON JOVI опровергает разрекламированный концерт в Москве

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20 сен 2011 : 		 Последний концерт тура 2011 года BON JOVI онлайн!

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5 ноя 2010 : 		 Концерт BON JOVI в прямом эфире

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29 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист сборника BON JOVI

5 сен 2010 : 		 BON JOVI выпустят сборник в ноябре

7 июл 2010 : 		 Гитарист BON JOVI запустил собственный лейбл

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24 мар 2010 : 		 Бокс-сет BON JOVI выйдет в мае

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4 ноя 2009 : 		 Новый DVD BON JOVI

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20 окт 2009 : 		 Семплы нового альбома BON JOVI

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15 июн 2005 : 		 BON JOVI: новый альбом в сентябре

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RICHIE SAMBORA готов выступить с BON JOVI на церемонии ввода в ЗСРнР

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В ходе недавнего визита в "Trunk Nation" RICHIE SAMBORA поделился своим мнением о номинации BON JOVI на введение в Зал славы рок-н-ролла:

«Это большая честь, но я буду честен с вами, я ощущаю, что уже в Зале славы, потому что я играл со столькими друзьями и теми, кто уже в нём, Bob'ом Dylan'ом и всеми остальными, уже очень давно. Каждый раз, когда ты выходишь на сцену с Buddy Guy'ем, B.B. King'ом или кем-то того же калибра, ты уже ощущаешь себя в Зале славы. Но по-прежнему классно получить признание и всё такое, я очень польщён».

На вопрос о том, готов ли он присоединиться к команде на церемонии, если потребуется, Richie ответил:

«Конечно же да! Эй, в итоге же классно то, что мы многих людей сделали счастливыми, мы собрали немало народу, мы продали огромное количество записей и написали отличные песни, которые дарят радость людям. Так что думаю, что если нас выберут, я был бы счастлив или, может, заслуживал бы этого, или что-то в таком духе. Вот как я смотрю на этот вопрос. Мы были тут и играли более 30 лет и многих сделали счастливыми, так что, может, это то, чего мы заслужили».

RICHIE SAMBORA Is Open To Reunion With BON JOVI At ROCK AND ROLL HALL OF FAME Induction



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