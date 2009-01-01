RICHIE SAMBORA готов выступить с BON JOVI на церемонии ввода в ЗСРнР
В ходе недавнего визита в "Trunk Nation" RICHIE SAMBORA поделился своим мнением о номинации BON JOVI на введение в Зал славы рок-н-ролла:
«Это большая честь, но я буду честен с вами, я ощущаю, что уже в Зале славы, потому что я играл со столькими друзьями и теми, кто уже в нём, Bob'ом Dylan'ом и всеми остальными, уже очень давно. Каждый раз, когда ты выходишь на сцену с Buddy Guy'ем, B.B. King'ом или кем-то того же калибра, ты уже ощущаешь себя в Зале славы. Но по-прежнему классно получить признание и всё такое, я очень польщён».
На вопрос о том, готов ли он присоединиться к команде на церемонии, если потребуется, Richie ответил:
«Конечно же да! Эй, в итоге же классно то, что мы многих людей сделали счастливыми, мы собрали немало народу, мы продали огромное количество записей и написали отличные песни, которые дарят радость людям. Так что думаю, что если нас выберут, я был бы счастлив или, может, заслуживал бы этого, или что-то в таком духе. Вот как я смотрю на этот вопрос. Мы были тут и играли более 30 лет и многих сделали счастливыми, так что, может, это то, чего мы заслужили».
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