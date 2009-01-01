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*Bon Jovi*



7 июл 2017 : 		 Продюсер DESMOND CHILD: «За 392 миллиона прокруток одной песни BON JOVI я получил чек на шесть тысяч»

12 мар 2017 : 		 Концертное видео BON JOVI

15 янв 2017 : 		 Новое видео BON JOVI

30 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

24 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

18 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

11 дек 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

25 ноя 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

25 ноя 2016 : 		 Концертный релиз BON JOVI выйдет зимой

18 ноя 2016 : 		 Виниловый бокс-сет BON JOVI выйдет зимой

12 ноя 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

8 ноя 2016 : 		 JON BON JOVI об уходе RICHIE SAMBORA

5 ноя 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

21 окт 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

19 окт 2016 : 		 BON JOVI в Good Morning America

23 сен 2016 : 		 Специальное издание BON JOVI с бонус-треками

15 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BON JOVI

12 авг 2016 : 		 Новое видео BON JOVI

5 авг 2016 : 		 Новый сингл BON JOVI выйдет летом

8 июл 2016 : 		 JON BON JOVI спел на свадьбе

26 май 2016 : 		 BON JOVI завершили работу над альбомом

7 янв 2016 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет в марте

9 сен 2015 : 		 BON JOVI запретили въезд в Китай

31 авг 2015 : 		 JON BON JOVI об уходе с Mercury

26 авг 2015 : 		 Колыбельные от BON JOVI

14 авг 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

1 авг 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

31 июл 2015 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

25 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BON JOVI

21 июл 2015 : 		 Новая песня BON JOVI

18 июл 2015 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет в августе

1 июн 2015 : 		 "Slippery When Wet" BON JOVI вышел на Blu-Ray

27 май 2015 : 		 Новая песня JON BON JOVI

8 дек 2014 : 		 JON BON JOVI с ужасом вспомнил свой первый видеоклип

19 ноя 2014 : 		 BON JOVI о RICHIE SAMBORA

21 фев 2014 : 		 BON JOVI выпустят фотокнигу

18 дек 2013 : 		 Видео полного концерта BON JOVI

13 дек 2013 : 		 Австралийские поклонники BON JOVI получат бесплатный DVD

3 дек 2013 : 		 JON BON JOVI спел с принцем Уильямом и Тейлор Свифт

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления BON JOVI

23 авг 2013 : 		 BON JOVI уволили Richie Sambora?

28 май 2013 : 		 Richie Sambora о своём статусе в составе BON JOVI

26 май 2013 : 		 JON BON JOVI обратился к JUSTIN'у BIEBER'у: "Ты балбес, иди работай!"

11 апр 2013 : 		 JON BON JOVI выставил на продажу недвижимость в Нью-Йорке

8 апр 2013 : 		 Richie Sambora не поехал в тур с BON JOVI из-за денег?

5 мар 2013 : 		 Новое видео BON JOVI

26 фев 2013 : 		 Новое видео BON JOVI

7 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BON JOVI

29 янв 2013 : 		 Новое видео BON JOVI

8 янв 2013 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

28 дек 2012 : 		 Новый альбом BON JOVI "музыкальным развитием группы"

15 дек 2012 : 		 Новое видео JON BON JOVI

13 дек 2012 : 		 Видео с выступления BON JOVI

5 ноя 2012 : 		 BON JOVI выступили в рамках благотворительного марафона

26 окт 2012 : 		 Новый альбом BON JOVI выйдет весной

21 дек 2011 : 		 JON BON JOVI опровергает слухи о своей смерти

6 дек 2011 : 		 BON JOVI опровергает разрекламированный концерт в Москве

20 окт 2011 : 		 Вокалист BON JOVI открыл ресторан здоровой пищи по схеме "плати, сколько можешь"

20 сен 2011 : 		 Последний концерт тура 2011 года BON JOVI онлайн!

20 июн 2011 : 		 Видео с выступления BON JOVI

8 июн 2011 : 		 Концерт BON JOVI в прямом эфире

7 июн 2011 : 		 Richie Sambora возвращается!

9 май 2011 : 		 Гитариста BON JOVI на концертах заменяет гитарист TRIUMPH

31 янв 2011 : 		 Гитарист BON JOVI Richie Sambora: «Мы хотим быть THE ROLLING STONES»

17 дек 2010 : 		 JON BON JOVI стал советником

9 дек 2010 : 		 JON BON JOVI о жизненной позиции

22 ноя 2010 : 		 Видео с выступления BON JOVI

11 ноя 2010 : 		 BON JOVI в гостях у David'a Letterman'a

5 ноя 2010 : 		 Концерт BON JOVI в прямом эфире

1 ноя 2010 : 		 Новое видео BON JOVI

23 окт 2010 : 		 BON JOVI получат награду "Global Icon"

29 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист сборника BON JOVI

5 сен 2010 : 		 BON JOVI выпустят сборник в ноябре

7 июл 2010 : 		 Гитарист BON JOVI запустил собственный лейбл

29 май 2010 : 		 BON JOVI выступили на открытии нового стадиона

24 мар 2010 : 		 Бокс-сет BON JOVI выйдет в мае

27 янв 2010 : 		 BON JOVI предлагают выбрать три песни

1 дек 2009 : 		 В честь гитариста BON JOVI названа улица

19 ноя 2009 : 		 Новый альбом BON JOVI занял первое место

4 ноя 2009 : 		 Новый DVD BON JOVI

24 окт 2009 : 		 BON JOVI объявили о мировом турне

20 окт 2009 : 		 Семплы нового альбома BON JOVI

14 окт 2009 : 		 Новое видео BON JOVI

15 июн 2005 : 		 BON JOVI: новый альбом в сентябре

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Продюсер DESMOND CHILD: «За 392 миллиона прокруток одной песни BON JOVI я получил чек на шесть тысяч»

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Продюсер DESMOND CHILD (KISS, Bon Jovi, Aerosmith) в интервью Music Business Worldwide рассказал о том, как стриминг-сервис влияет на авторов песен:

«Смотрите сами: только на одной Pandora "Livin’ On a Prayer" имеет 392 миллиона прослушиваний, а я за это получил шесть тысяч долларов. Это же не логично. Кто вообще выберет такую карьеру? Да никто. Это не оставляет потенциальным гениальным композиторам вариантов кроме как: «Нет, я хочу содержать семью, я хочу есть хорошую пищу и жить в хорошем месте, поэтому я не могу быть автором песен, я буду риелтором» — и в мире уже их стало меньше.

При этом крупные корпорации набивают карманы за счёт нашей музыки. Это неправильно, и мы должны это поменять. Мы обременены законодательством, которое давным-давно не соответствует реальному положению вещей, и которому уже 76 лет от роду. Последний раз его рассматривали в 2001 году, когда iPod даже не был запущен в производство. Мы в крайне тяжёлом положении.

Когда появился цифровой контент, люди, защищавшие права авторов песен, не были достаточно молоды и хватки или образованы для того, чтобы понять, какое влияние окажет интернет на всю сферу. Так что нас, по сути, предали, и будет очень сложно, практически невозможно, восстановиться от тех ошибок, которые допустили наши лидеры в это время. Это трагедия.

Люди активно обсуждают потери в угольной сфере — они кричат о семи тысячах человек, которые потеряли свои рабочие места. А знаете что? За последние десять лет музыкальная индустрия потеряла миллион рабочих мест. Когда я только приехал в Нэшвилл, в 1992 году, тут было пять тысяч авторов песен, а сейчас осталось 232».

Producer DESMOND CHILD Talks Working With KISS And BON JOVI - вЂњвЂLivinвЂ™ On A PrayerвЂ™ Got 392 Million Plays On Pandora Alone, In Just One Year, But My Take Home Pay On That Was $6,000вЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

L_A
7 июл 2017, 11:44		Это - жизнь. Все меняется. И если происходят изменения в упомянутой угольной отрасли, почему они не должны происходить в музыкальной? Просто корпорации останутся без композиторов и тогда начнут шевелится и что-то думать. А пока их все устраивает ныть бесполезно. Так было и так будет.

Super Ghost
7 июл 2017, 13:35		Щас набегут всякие "ита творчиства, а этат казел толька о диньгах и думаит"


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