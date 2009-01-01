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Продюсер DESMOND CHILD: «За 392 миллиона прокруток одной песни BON JOVI я получил чек на шесть тысяч» Продюсер DESMOND CHILD (KISS, Bon Jovi, Aerosmith) в интервью Music Business Worldwide рассказал о том, как стриминг-сервис влияет на авторов песен:



«Смотрите сами: только на одной Pandora "Livin’ On a Prayer" имеет 392 миллиона прослушиваний, а я за это получил шесть тысяч долларов. Это же не логично. Кто вообще выберет такую карьеру? Да никто. Это не оставляет потенциальным гениальным композиторам вариантов кроме как: «Нет, я хочу содержать семью, я хочу есть хорошую пищу и жить в хорошем месте, поэтому я не могу быть автором песен, я буду риелтором» — и в мире уже их стало меньше.



При этом крупные корпорации набивают карманы за счёт нашей музыки. Это неправильно, и мы должны это поменять. Мы обременены законодательством, которое давным-давно не соответствует реальному положению вещей, и которому уже 76 лет от роду. Последний раз его рассматривали в 2001 году, когда iPod даже не был запущен в производство. Мы в крайне тяжёлом положении.



Когда появился цифровой контент, люди, защищавшие права авторов песен, не были достаточно молоды и хватки или образованы для того, чтобы понять, какое влияние окажет интернет на всю сферу. Так что нас, по сути, предали, и будет очень сложно, практически невозможно, восстановиться от тех ошибок, которые допустили наши лидеры в это время. Это трагедия.



Люди активно обсуждают потери в угольной сфере — они кричат о семи тысячах человек, которые потеряли свои рабочие места. А знаете что? За последние десять лет музыкальная индустрия потеряла миллион рабочих мест. Когда я только приехал в Нэшвилл, в 1992 году, тут было пять тысяч авторов песен, а сейчас осталось 232».







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