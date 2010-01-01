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Умерла вокалистка THE CRANBERRIES
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все новости группы
Bon Jovi
20 янв 2018
:
BON JOVI в "The Late Show With Stephen Colbert"
19 янв 2018
:
HOWARD STERN представит BON JOVI
11 окт 2017
:
RICHIE SAMBORA готов выступить с BON JOVI на церемонии ввода в ЗСРнР
7 июл 2017
:
Продюсер DESMOND CHILD: «За 392 миллиона прокруток одной песни BON JOVI я получил чек на шесть тысяч»
12 мар 2017
:
Концертное видео BON JOVI
15 янв 2017
:
Новое видео BON JOVI
30 дек 2016
:
Новое видео BON JOVI
24 дек 2016
:
Новое видео BON JOVI
18 дек 2016
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Новое видео BON JOVI
11 дек 2016
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Новое видео BON JOVI
25 ноя 2016
:
Новое видео BON JOVI
25 ноя 2016
:
Концертный релиз BON JOVI выйдет зимой
18 ноя 2016
:
Виниловый бокс-сет BON JOVI выйдет зимой
12 ноя 2016
:
Новое видео BON JOVI
8 ноя 2016
:
JON BON JOVI об уходе RICHIE SAMBORA
5 ноя 2016
:
Новое видео BON JOVI
21 окт 2016
:
Новое видео BON JOVI
19 окт 2016
:
BON JOVI в Good Morning America
23 сен 2016
:
Специальное издание BON JOVI с бонус-треками
15 сен 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома BON JOVI
12 авг 2016
:
Новое видео BON JOVI
5 авг 2016
:
Новый сингл BON JOVI выйдет летом
8 июл 2016
:
JON BON JOVI спел на свадьбе
26 май 2016
:
BON JOVI завершили работу над альбомом
7 янв 2016
:
Новый альбом BON JOVI выйдет в марте
9 сен 2015
:
BON JOVI запретили въезд в Китай
31 авг 2015
:
JON BON JOVI об уходе с Mercury
26 авг 2015
:
Колыбельные от BON JOVI
14 авг 2015
:
Видео с текстом от BON JOVI
13 авг 2015
:
Видео с текстом от BON JOVI
7 авг 2015
:
Видео с текстом от BON JOVI
1 авг 2015
:
Видео с текстом от BON JOVI
31 июл 2015
:
Видео с текстом от BON JOVI
25 июл 2015
:
Трек-лист нового альбома BON JOVI
21 июл 2015
:
Новая песня BON JOVI
18 июл 2015
:
Новый альбом BON JOVI выйдет в августе
1 июн 2015
:
"Slippery When Wet" BON JOVI вышел на Blu-Ray
27 май 2015
:
Новая песня JON BON JOVI
8 дек 2014
:
JON BON JOVI с ужасом вспомнил свой первый видеоклип
19 ноя 2014
:
BON JOVI о RICHIE SAMBORA
21 фев 2014
:
BON JOVI выпустят фотокнигу
18 дек 2013
:
Видео полного концерта BON JOVI
13 дек 2013
:
Австралийские поклонники BON JOVI получат бесплатный DVD
3 дек 2013
:
JON BON JOVI спел с принцем Уильямом и Тейлор Свифт
24 сен 2013
:
Профессиональное видео всего выступления BON JOVI
23 авг 2013
:
BON JOVI уволили Richie Sambora?
28 май 2013
:
Richie Sambora о своём статусе в составе BON JOVI
26 май 2013
:
JON BON JOVI обратился к JUSTIN'у BIEBER'у: "Ты балбес, иди работай!"
11 апр 2013
:
JON BON JOVI выставил на продажу недвижимость в Нью-Йорке
8 апр 2013
:
Richie Sambora не поехал в тур с BON JOVI из-за денег?
5 мар 2013
:
Новое видео BON JOVI
26 фев 2013
:
Новое видео BON JOVI
7 фев 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома BON JOVI
29 янв 2013
:
Новое видео BON JOVI
8 янв 2013
:
Видео с текстом от BON JOVI
28 дек 2012
:
Новый альбом BON JOVI "музыкальным развитием группы"
15 дек 2012
:
Новое видео JON BON JOVI
13 дек 2012
:
Видео с выступления BON JOVI
5 ноя 2012
:
BON JOVI выступили в рамках благотворительного марафона
26 окт 2012
:
Новый альбом BON JOVI выйдет весной
21 дек 2011
:
JON BON JOVI опровергает слухи о своей смерти
6 дек 2011
:
BON JOVI опровергает разрекламированный концерт в Москве
20 окт 2011
:
Вокалист BON JOVI открыл ресторан здоровой пищи по схеме "плати, сколько можешь"
20 сен 2011
:
Последний концерт тура 2011 года BON JOVI онлайн!
20 июн 2011
:
Видео с выступления BON JOVI
8 июн 2011
:
Концерт BON JOVI в прямом эфире
7 июн 2011
:
Richie Sambora возвращается!
9 май 2011
:
Гитариста BON JOVI на концертах заменяет гитарист TRIUMPH
31 янв 2011
:
Гитарист BON JOVI Richie Sambora: «Мы хотим быть THE ROLLING STONES»
17 дек 2010
:
JON BON JOVI стал советником
9 дек 2010
:
JON BON JOVI о жизненной позиции
22 ноя 2010
:
Видео с выступления BON JOVI
11 ноя 2010
:
BON JOVI в гостях у David'a Letterman'a
5 ноя 2010
:
Концерт BON JOVI в прямом эфире
1 ноя 2010
:
Новое видео BON JOVI
23 окт 2010
:
BON JOVI получат награду "Global Icon"
29 сен 2010
:
Обложка и трек-лист сборника BON JOVI
5 сен 2010
:
BON JOVI выпустят сборник в ноябре
7 июл 2010
:
Гитарист BON JOVI запустил собственный лейбл
29 май 2010
:
BON JOVI выступили на открытии нового стадиона
24 мар 2010
:
Бокс-сет BON JOVI выйдет в мае
27 янв 2010
:
BON JOVI предлагают выбрать три песни
1 дек 2009
:
В честь гитариста BON JOVI названа улица
19 ноя 2009
:
Новый альбом BON JOVI занял первое место
4 ноя 2009
:
Новый DVD BON JOVI
24 окт 2009
:
BON JOVI объявили о мировом турне
20 окт 2009
:
Семплы нового альбома BON JOVI
14 окт 2009
:
Новое видео BON JOVI
15 июн 2005
:
BON JOVI: новый альбом в сентябре
20 янв 2018
BON JOVI
в "The Late Show With Stephen Colbert"
BON JOVI был гостем программы "The Late Show With Stephen Colbert", в которой была исполнена композиция "You Give Love A Bad Name" — видео доступно для просмотра ниже.
+3
-4
(
6
)
Olynth1
20 янв 2018, 18:10
Верните Самбору! Хотя не поможет уже. Жалкое зрелище. Седому на пенсию пора.
Flaming
20 янв 2018, 19:31
Эта жалкая кантри-группа только две песни 30 лет подряд по телевизору исполняет ?
Rus
20 янв 2018, 20:52
Интересно, а че он не покрасится. Сразу на 10 лет помолодеет же.
Flaming
20 янв 2018, 22:55
Да там вокал надо красить. В пятнадцать слоев.
Причем года с 84-го.
Вообще странно, что они добились большого успеха с таким певцом - всю дорогу у концертного вокала ноль драйва, а качество пения вообще отрицательными величинами измерять.
Вместе с Гриндэем являются позором Зала славы.
Аут.
vs918
21 янв 2018, 00:26
две песни 30 лет подряд по телевизору исполняет ?**** еще супер хит - итсмайлайф которому чутка поменьше
nokt
21 янв 2018, 01:41
Привет "экспертам", я не очень то по данному коллективу, т.е. люблю музыку посложнее и(или) явно потяжелее, однако следует заметить что данный проект J.B.J. вполне коммерчески успешен (и несмотря, что как кажется его лидеру песни тут в основном "от души") Billboard чаты это только подтверждают, а следовательно у коллектива всё в порядке.
p.s.
это изначально лёгкая крупа с коммерчески направленной подачей и наличием 5-6 хитов и с 10-15 твёрдохороших песен, которая до сих пор "на плаву" , ну и пусть поют себе... от них не стоило ждать чего ТО и не стоит ждать в дальнейшем
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Olynth1
Flaming
Rus
Flaming
Причем года с 84-го.
Вообще странно, что они добились большого успеха с таким певцом - всю дорогу у концертного вокала ноль драйва, а качество пения вообще отрицательными величинами измерять.
Вместе с Гриндэем являются позором Зала славы.
Аут.
vs918
nokt
p.s.
это изначально лёгкая крупа с коммерчески направленной подачей и наличием 5-6 хитов и с 10-15 твёрдохороших песен, которая до сих пор "на плаву" , ну и пусть поют себе... от них не стоило ждать чего ТО и не стоит ждать в дальнейшем
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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