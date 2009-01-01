Видео с текстом от SINBREED

Группа SINBREED, в состав которой входят барабанщик BLIND GUARDIAN Frederik Ehmke и бывший вокалист VICIOUS RUMORS Nick Holleman, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Pale-Hearted", которая взята из выходящего 23 ноября на Massacre Records альбома "IV". Продюсером материала был Flo Laurin, сведение проводил Laurin и Markus Teske, а мастеринг сделал Teske — все в Bazement Studios. За обложку отвечал Alexander Schulz, а трек-лист выглядит следующим образом:
Artemon
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