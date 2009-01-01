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*Sinbreed*



1 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SINBREED

5 май 2018 : 		 SINBREED нашли вокалиста

26 апр 2018 : 		 SINBREED подписали контракт с MASSACRE RECORDS

9 фев 2016 : 		 Новое видео SINBREED

14 янв 2016 : 		 Видео с текстом от SINBREED

16 дек 2015 : 		 Новый альбом SINBREED выйдет в феврале

4 дек 2015 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN ушёл из SINBREED

6 июн 2014 : 		 Видео с текстом от SINBREED

22 мар 2014 : 		 Видео с текстом от SINBREED

28 фев 2014 : 		 Новое видео SINBREED

17 фев 2014 : 		 SINBREED: видео из студии

17 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SINBREED

30 ноя 2013 : 		 SINBREED на AFM Records

12 ноя 2012 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN в SINBREED

12 сен 2011 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN выступит вместе с SINBREED

19 мар 2010 : 		 Новое видео SINBREED

12 янв 2010 : 		 Новый альбом SINBREED выйдет в марте

3 авг 2009 : 		 SINBREED заключили соглашение с Ulterium Records

28 янв 2009 : 		 Новая песня от SINBREED

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|||| 1 окт 2018

Видео с текстом от SINBREED

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Группа SINBREED, в состав которой входят барабанщик BLIND GUARDIAN Frederik Ehmke и бывший вокалист VICIOUS RUMORS Nick Holleman, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Pale-Hearted", которая взята из выходящего 23 ноября на Massacre Records альбома "IV". Продюсером материала был Flo Laurin, сведение проводил Laurin и Markus Teske, а мастеринг сделал Teske — все в Bazement Studios. За обложку отвечал Alexander Schulz, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. First Under The Sun

02. Falling Down

03. Wasted Trust

04. Into The Arena

05. Pale-Hearted

06. Final Call

07. The Purge

08. Pride Strikes

09. At Least I Am

10. Through The Fire



SINBREED Feat. BLIND GUARDIAN, Ex-VICIOUS RUMORS Members: 'Pale-Hearted' Lyric Video






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Artemon
1 окт 2018, 21:39		Эх думал Sybreed ожили, а тут такая досада...


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