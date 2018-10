1 окт 2018



Видео с текстом от SINBREED Группа SINBREED, в состав которой входят барабанщик BLIND GUARDIAN Frederik Ehmke и бывший вокалист VICIOUS RUMORS Nick Holleman, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Pale-Hearted", которая взята из выходящего 23 ноября на Massacre Records альбома "IV". Продюсером материала был Flo Laurin, сведение проводил Laurin и Markus Teske, а мастеринг сделал Teske — все в Bazement Studios. За обложку отвечал Alexander Schulz, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. First Under The Sun



02. Falling Down



03. Wasted Trust



04. Into The Arena



05. Pale-Hearted



06. Final Call



07. The Purge



08. Pride Strikes



09. At Least I Am



10. Through The Fire



















+1 -3



( 1 )





просмотров: 236