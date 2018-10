30 окт 2018



Новая песня SINBREED "Wasted Trust", новая песня группы SINBREED, в состав которой входят барабанщик BLIND GUARDIAN Frederik Ehmke и бывший вокалист VICIOUS RUMORS Nick Holleman, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома IV, выход которого запланирован на 23 ноября:



01. First Under The Sun



02. Falling Down



03. Wasted Trust



04. Into The Arena



05. Pale-Hearted



06. Final Call



07. The Purge



08. Pride Strikes



09. At Least I Am



10. Through The Fire























+0 -0









просмотров: 165