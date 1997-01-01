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*Exumer*



3 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления EXUMER на Wacken Open Air 2015

11 дек 2017 : 		 Обучающее видео от EXUMER

21 мар 2016 : 		 Новое видео EXUMER

21 янв 2016 : 		 Новая песня EXUMER

13 янв 2016 : 		 Новая песня EXUMER

15 дек 2015 : 		 Новая песня EXUMER

7 дек 2015 : 		 Тизер нового альбома EXUMER

19 окт 2015 : 		 EXUMER выпустят новый материал в начале 2016

17 июл 2013 : 		 EXUMER расстались с гитаристом

27 авг 2012 : 		 Новое видео EXUMER

3 июн 2012 : 		 EXUMER снимут первое видео

24 апр 2012 : 		 Переиздания альбомов EXUMER выйдут с бонусами

20 мар 2012 : 		 Новая песня EXUMER

23 фев 2012 : 		 Новая песня EXUMER

21 фев 2012 : 		 Новая песня EXUMER

23 янв 2012 : 		 Обложка и трейлер нового альбома EXUMER

6 дек 2011 : 		 EXHUMER подписались на Metal Blade Records

19 окт 2011 : 		 EXUMER завершили работу над новым альбомом

19 авг 2011 : 		 EXUMER сводят новый альбом

27 апр 2011 : 		 EXUMER пишут первый за 24 года альбом

15 окт 2009 : 		 Первый за 23 года трек EXUMER

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Профессиональное видео с выступления EXUMER на Wacken Open Air 2015

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Олдскульные трэшеры EXUMER опубликовали профессиональное видео с выступления на фестивале Wacken Open Air, состоявшемся в 2015 году. Профессионально снятое выступление можно увидеть целиком в видеоролике ниже.

Сет-лист:

Intro
"Winds Of Death"
"Journey To Oblivion"
"The Weakest Limb"
"Fallen Saint"
"Vermin Of The Sky"
"A Mortal In Black"
"A New Morality"
"I Dare You"
"Fire And Damnation"
"Possessed By Fire"

EXUMER Live At Wacken Open Air 2015; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming




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