Профессиональное видео с выступления EXUMER на Wacken Open Air 2015 Олдскульные трэшеры EXUMER опубликовали профессиональное видео с выступления на фестивале Wacken Open Air, состоявшемся в 2015 году. Профессионально снятое выступление можно увидеть целиком в видеоролике ниже.



Сет-лист:



Intro

"Winds Of Death"

"Journey To Oblivion"

"The Weakest Limb"

"Fallen Saint"

"Vermin Of The Sky"

"A Mortal In Black"

"A New Morality"

"I Dare You"

"Fire And Damnation"

"Possessed By Fire"











