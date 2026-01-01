×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
83
NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого
50
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
36
Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт...
30
Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше»
30
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
83
NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого
50
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
36
Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт...
30
Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше»
30
все новости группы
Exumer
Германия
Thrash Metal
http://www.exumer.de/
Myspace:
http://www.myspace.com/exumerwakingthefire
Facebook:
https://www.facebook.com/exumerofficial/
9 июл 2026
:
Новое видео EXUMER
24 май 2019
:
Новое видео EXUMER
7 апр 2019
:
Новый альбом EXUMER доступен для прослушивания
28 мар 2019
:
Новая песня EXUMER
6 мар 2019
:
Новая песня EXUMER
13 фев 2019
:
Новый альбом EXUMER выйдет в апреле
3 окт 2018
:
Профессиональное видео с выступления EXUMER на Wacken Open Air 2015
11 дек 2017
:
Обучающее видео от EXUMER
21 мар 2016
:
Новое видео EXUMER
21 янв 2016
:
Новая песня EXUMER
13 янв 2016
:
Новая песня EXUMER
15 дек 2015
:
Новая песня EXUMER
7 дек 2015
:
Тизер нового альбома EXUMER
19 окт 2015
:
EXUMER выпустят новый материал в начале 2016
17 июл 2013
:
EXUMER расстались с гитаристом
27 авг 2012
:
Новое видео EXUMER
3 июн 2012
:
EXUMER снимут первое видео
24 апр 2012
:
Переиздания альбомов EXUMER выйдут с бонусами
20 мар 2012
:
Новая песня EXUMER
23 фев 2012
:
Новая песня EXUMER
21 фев 2012
:
Новая песня EXUMER
23 янв 2012
:
Обложка и трейлер нового альбома EXUMER
6 дек 2011
:
EXHUMER подписались на Metal Blade Records
19 окт 2011
:
EXUMER завершили работу над новым альбомом
19 авг 2011
:
EXUMER сводят новый альбом
27 апр 2011
:
EXUMER пишут первый за 24 года альбом
сегодня
Новое видео EXUMER
Death Mask Messiah, новое видео EXUMER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Death Mask Messiah, релиз которого намечен на 28 августа:
1. Death Mask Messiah
2. Blinding Skies
3. Sin Bleeder
4. Eradication
5. Ravishing Waste
6. Allocated Savagery
7. Serpent
8. Fratricide
9. Scorcher
10. Frozen Ground
11. Unchained Angel
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 59
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет