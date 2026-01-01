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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
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*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 30
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 30
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 30
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 30
[= ||| все новости группы



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Exumer

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9 июл 2026 : 		 Новое видео EXUMER

24 май 2019 : 		 Новое видео EXUMER

7 апр 2019 : 		 Новый альбом EXUMER доступен для прослушивания

28 мар 2019 : 		 Новая песня EXUMER

6 мар 2019 : 		 Новая песня EXUMER

13 фев 2019 : 		 Новый альбом EXUMER выйдет в апреле

3 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления EXUMER на Wacken Open Air 2015

11 дек 2017 : 		 Обучающее видео от EXUMER

21 мар 2016 : 		 Новое видео EXUMER

21 янв 2016 : 		 Новая песня EXUMER

13 янв 2016 : 		 Новая песня EXUMER

15 дек 2015 : 		 Новая песня EXUMER

7 дек 2015 : 		 Тизер нового альбома EXUMER

19 окт 2015 : 		 EXUMER выпустят новый материал в начале 2016

17 июл 2013 : 		 EXUMER расстались с гитаристом

27 авг 2012 : 		 Новое видео EXUMER

3 июн 2012 : 		 EXUMER снимут первое видео

24 апр 2012 : 		 Переиздания альбомов EXUMER выйдут с бонусами

20 мар 2012 : 		 Новая песня EXUMER

23 фев 2012 : 		 Новая песня EXUMER

21 фев 2012 : 		 Новая песня EXUMER

23 янв 2012 : 		 Обложка и трейлер нового альбома EXUMER

6 дек 2011 : 		 EXHUMER подписались на Metal Blade Records

19 окт 2011 : 		 EXUMER завершили работу над новым альбомом

19 авг 2011 : 		 EXUMER сводят новый альбом

27 апр 2011 : 		 EXUMER пишут первый за 24 года альбом
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Новое видео EXUMER



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Death Mask Messiah, новое видео EXUMER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Death Mask Messiah, релиз которого намечен на 28 августа:

1. Death Mask Messiah
2. Blinding Skies
3. Sin Bleeder
4. Eradication
5. Ravishing Waste
6. Allocated Savagery
7. Serpent
8. Fratricide
9. Scorcher
10. Frozen Ground
11. Unchained Angel




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