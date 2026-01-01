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Новое видео EXUMER



Death Mask Messiah, новое видео EXUMER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Death Mask Messiah, релиз которого намечен на 28 августа:



1. Death Mask Messiah

2. Blinding Skies

3. Sin Bleeder

4. Eradication

5. Ravishing Waste

6. Allocated Savagery

7. Serpent

8. Fratricide

9. Scorcher

10. Frozen Ground

11. Unchained Angel







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