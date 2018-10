сегодня



TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре "The Music Made Me Do It", 14-й студийный альбом Ted'а Nugent'а, выйдет 9 ноября. Первые 150 экземпляров издания будут подписаны лично Ted'ом, плюс в версию, которую можно заказать по предзаказу на сайте музыканта, будет включено бесплатное скачивание заглавного трека.



Альбом выйдет на CD/DVD и будет содержать 10 новых треков, а также живое выступление во Freedom Hill (Sterling Heights). Видео на песню "The Music Made Me Do It" доступно ниже.



Трек-лист:



CD:



"The Music Made Me Do It"

"Where Ya Gonna Run to Get Away From Yourself"

"Cocked, Locked & Ready to Rock"

"Bigfundirtygroovenoize"

"I Love Ya Too Much Baby"

"Backstrap Fever"

"I Just Wanna Go Huntin'"

"Fred Bear"

"Sunrize"

"Sunrize Fender" (Fender Bass VI Solo)



DVD:



Live At Freedom Hill, Sterling Heights MI



(Feedback intro, affectionately named "Light My Campfire")

"Star Spangled Banner

"Baby Please Don't Go"

"Free-For-All"

"Gonzo"

"Paralyzed"

"Wang Dang Sweet Poon Tang"

"Good Friends"

(Blues Jam, affectionately named "Blues On The Grill")

"I Need You Bad"

"Hey Baby"

"I Still Believe"

"Fred Bear"

"Motor City Madhouse"

"Cat Scratch Fever"

"Stranglehold"

"Don't Tread On Me"

"Great White Buffalo"













+0 -0









просмотров: 82