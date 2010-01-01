Вокалист VOLBEAT о новом альбоме

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*Volbeat*



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6 июн 2017 : 		 Фрагмент новой песни VOLBEAT

30 май 2017 : 		 У VOLBEAT есть пять песен

25 мар 2017 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

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15 сен 2016 : 		 Вокалист JUNGLE ROT присоединился на сцене к VOLBEAT

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6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

21 май 2016 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

14 май 2016 : 		 VOLBEAT утвердили нового басиста

13 май 2016 : 		 Новое видео VOLBEAT

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от VOLBEAT

29 апр 2016 : 		 Вокалист VOLBEAT о Лемми

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14 ноя 2015 : 		 VOLBEAT расстались с басистом

6 авг 2015 : 		 VOLBEAT исполнили новую песню

26 май 2015 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

19 май 2015 : 		 VOLBEAT будут готовы к записи к ноябрю

10 янв 2015 : 		 Как гитарист VOLBEAT чуть не поссорился с LEMMY

23 ноя 2014 : 		 Фронтмен VOLBEAT: "Большинство американских групп звучат одинаково"

29 окт 2014 : 		 Лидер VOLBEAT MICHAEL POULSEN: "Рок-н-ролл будет существовать всегда"

3 окт 2014 : 		 VOLBEAT начнут запись летом

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28 апр 2014 : 		 Видео всего выступления VOLBEAT

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7 фев 2014 : 		 Новое видео VOLBEAT

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19 окт 2013 : 		 Новое видео VOLBEAT

14 окт 2013 : 		 Туровое издание последнего альбома VOLBEAT появится в ноябре

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15 июл 2013 : 		 Концертное видео VOLBEAT

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15 апр 2013 : 		 Новое видео VOLBEAT

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14 мар 2013 : 		 Посетитель погиб на концерте VOLBEAT в Техасе

13 мар 2013 : 		 Видео полного концерта VOLBEAT

13 мар 2013 : 		 VOLBEAT исполнили кавер-версию YOUNG THE GIANT

12 мар 2013 : 		 Новое видео VOLBEAT

11 мар 2013 : 		 KING DIAMOND на новом альбоме VOLBEAT

23 фев 2013 : 		 VOLBEAT впервые выступили с бывшим гитаристом ANTHRAX

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10 июл 2012 : 		 Барабанщик VOLBEAT о вокалисте LAMB OF GOD

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20 дек 2011 : 		 VOLBEAT воспользуются услугами гитариста MERCYFUL FATE

29 ноя 2011 : 		 VOLBEAT расстались с гитаристом

17 ноя 2011 : 		 Трейлер нового DVD VOLBEAT

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22 июн 2011 : 		 Новый сингл VOLBEAT

4 июн 2011 : 		 VOLBEAT выпустят концертный DVD/CD

20 апр 2011 : 		 Басист VOLBEAT пропустит тур

15 мар 2011 : 		 Новое видео VOLBEAT

21 ноя 2010 : 		 Участники KREATOR, MERCYFUL FATE на концерте VOLBEAT

4 ноя 2010 : 		 Новое видео VOLBEAT

18 окт 2010 : 		 EPK от VOLBEAT

28 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOLBEAT

20 июл 2010 : 		 Гитарист MERCYFUL FATE на новом альбоме VOLBEAT

12 июл 2010 : 		 Участники NAPALM DEATH, KREATOR на новом альбоме VOLBEAT

15 май 2010 : 		 Дата выхода нового альбома VOLBEAT

19 фев 2010 : 		 Название нового альбома VOLBEAT

22 ноя 2009 : 		 Новая песня VOLBEAT

19 окт 2009 : 		 VOLBEAT запишут песню для датского чемпиона по боксу

28 апр 2009 : 		 Новое видео VOLBEAT

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Вокалист VOLBEAT о новом альбоме

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У вокалиста VOLBEAT Michael'a Poulsen'a в недавнем разговоре спросили, отражает ли недавно исполняемая песня "The Everlasting" настроение будущего альбома:

«Наша последняя на текущий момент работа — "Seal the Deal & Let's Boogie" — была больше похожа на рок-альбом. И у тебя могут быть определённые наметки, когда ты садишься и начинаешь писать, ты просматриваешь материал, в каком направлении идти, но в конечном итоге всё меняется, когда я пишу, всё меняется каждый день.

Когда мы отправляемся репетировать, может возникнуть определённое чувство: "Это нужно сохранить. Эта песня в конечном итоге попадёт на альбом". А потом репетиций пять-шесть спустя получается что-то из серии: "Не-а, не работает". Так что мы пропускаем через себя много материала, чтобы дойти до тех песен, когда мы ощущаем, что именно они то, что нужно. Потому что в конечном итоге нужно остановиться на том, что будет по кайфу гонять на репетициях по двести раз. И всё должно быть настолько в кайф, чтобы это записать, и быть в кайф, чтобы поехать с этим материалом в тур и исполнять его вечер за вечером.

В новой песне "The Everlasting" определённо есть что-то тяжёлое, но я не могу сказать, в каком направлении мы будем двигаться на следующем альбоме, потому что сейчас у нас так много материала, что нам нужно его разобрать и посмотреть, что и как.

После этого концерта [на фестивале Rockwave в Афинах], который станет нашим последним концертом в этом году, мы возвращаемся домой в Данию и начинаем финальную стадию по сочинению материала для предстоящего альбома. А в ноябре мы уже окажемся в студии.

Лемми ответил на этот счёт лучше, чем кто-то ещё. Какой-то парень, который брал у него интервью, сказал: "Итак, вы выпустили новый альбом. Он очень похож на все остальные альбомы MOTÖRHEAD". На что Лемми ответил: "Ну что ж, большое вам спасибо. Потому что в последний раз, когда я проверял что и как, я всё ещё был в составе MOTÖRHEAD".

Когда у вас есть этот фирменный звук, его так много в вашей ДНК, в том, как писать песни и как ты звучишь. Но мы всё ещё находимся в процессе, когда мы можем развивать стиль VOLBEAT и прогрессировать».

На вопрос о том, планирует ли VOLBEAT пригласить приглашенных музыкантов на свой следующий альбом, Poulsen ответил:

«Что касается гостей, мы всегда пишем песни, и когда продолжаешь играть их на репетициях, то порой слышишь в них других вокалистов или гитаристов. [И ты думаешь]: "Вау, это может быть потрясающе круто с Danko Jones'ом", или "это может быть удивительно круто с Mille из KREATOR", или что-то в этом роде, или с Barney из NAPALM DEATH. Так что мы никогда по-настоящему не сочиняли материал, чтобы сесть и сказать: "Итак, кого это мы позовём на запись этой пластинки?", и, исходя из решения, напишем песню. Мы всегда сочиняем материал, а затем слушаем песни и смотрим, смогут ли они подойти другим артистам. Но у нас есть планы на некоторых гостей, с которыми мы сейчас немного заигрываем. Некоторые из них уже определены, по поводу других нужно подождать и посмотреть. Я ничего не могу сказать прямо сейчас, потому что всё может измениться. Так кто как знать, что и как будет».



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