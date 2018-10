сегодня



Вокалист VOLBEAT о новом альбоме У вокалиста VOLBEAT Michael'a Poulsen'a в недавнем разговоре спросили, отражает ли недавно исполняемая песня "The Everlasting" настроение будущего альбома:



«Наша последняя на текущий момент работа — "Seal the Deal & Let's Boogie" — была больше похожа на рок-альбом. И у тебя могут быть определённые наметки, когда ты садишься и начинаешь писать, ты просматриваешь материал, в каком направлении идти, но в конечном итоге всё меняется, когда я пишу, всё меняется каждый день.



Когда мы отправляемся репетировать, может возникнуть определённое чувство: "Это нужно сохранить. Эта песня в конечном итоге попадёт на альбом". А потом репетиций пять-шесть спустя получается что-то из серии: "Не-а, не работает". Так что мы пропускаем через себя много материала, чтобы дойти до тех песен, когда мы ощущаем, что именно они то, что нужно. Потому что в конечном итоге нужно остановиться на том, что будет по кайфу гонять на репетициях по двести раз. И всё должно быть настолько в кайф, чтобы это записать, и быть в кайф, чтобы поехать с этим материалом в тур и исполнять его вечер за вечером.



В новой песне "The Everlasting" определённо есть что-то тяжёлое, но я не могу сказать, в каком направлении мы будем двигаться на следующем альбоме, потому что сейчас у нас так много материала, что нам нужно его разобрать и посмотреть, что и как.



После этого концерта [на фестивале Rockwave в Афинах], который станет нашим последним концертом в этом году, мы возвращаемся домой в Данию и начинаем финальную стадию по сочинению материала для предстоящего альбома. А в ноябре мы уже окажемся в студии.



Лемми ответил на этот счёт лучше, чем кто-то ещё. Какой-то парень, который брал у него интервью, сказал: "Итак, вы выпустили новый альбом. Он очень похож на все остальные альбомы MOTÖRHEAD". На что Лемми ответил: "Ну что ж, большое вам спасибо. Потому что в последний раз, когда я проверял что и как, я всё ещё был в составе MOTÖRHEAD".



Когда у вас есть этот фирменный звук, его так много в вашей ДНК, в том, как писать песни и как ты звучишь. Но мы всё ещё находимся в процессе, когда мы можем развивать стиль VOLBEAT и прогрессировать».



На вопрос о том, планирует ли VOLBEAT пригласить приглашенных музыкантов на свой следующий альбом, Poulsen ответил:



«Что касается гостей, мы всегда пишем песни, и когда продолжаешь играть их на репетициях, то порой слышишь в них других вокалистов или гитаристов. [И ты думаешь]: "Вау, это может быть потрясающе круто с Danko Jones'ом", или "это может быть удивительно круто с Mille из KREATOR", или что-то в этом роде, или с Barney из NAPALM DEATH. Так что мы никогда по-настоящему не сочиняли материал, чтобы сесть и сказать: "Итак, кого это мы позовём на запись этой пластинки?", и, исходя из решения, напишем песню. Мы всегда сочиняем материал, а затем слушаем песни и смотрим, смогут ли они подойти другим артистам. Но у нас есть планы на некоторых гостей, с которыми мы сейчас немного заигрываем. Некоторые из них уже определены, по поводу других нужно подождать и посмотреть. Я ничего не могу сказать прямо сейчас, потому что всё может измениться. Так кто как знать, что и как будет».















