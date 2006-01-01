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*Sirenia*



16 окт 2018 : 		 Обучающее видео от SIRENIA

3 окт 2018 : 		 SIRENIA опубликовали превью нового альбома

23 сен 2018 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

15 авг 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

1 май 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

28 ноя 2016 : 		 Лидер SIRENIA: «Проблемы со здоровьем не позволили Ailyn продолжать»

12 ноя 2016 : 		 Новое видео SIRENIA

6 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

12 сен 2016 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

2 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома SIRENIA

29 авг 2016 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

5 июл 2016 : 		 SIRENIA расстались с вокалисткой

23 апр 2015 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

8 апр 2015 : 		 Новое видео SIRENIA

11 фев 2015 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет в мае

10 ноя 2014 : 		 По словам вокалистки SIRENIA, новый альбом «будет более мощным»

4 апр 2014 : 		 SIRENIA вернулись на NAPALM RECORDS

30 июл 2013 : 		 Онлайн-конференция SIRENIA

28 июн 2013 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

25 июн 2013 : 		 SIRENIA - специальный гость фестиваля "АРИЯ Фест 2013"

3 июн 2013 : 		 Новое видео SIRENIA

21 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома SIRENIA

9 май 2013 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

7 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома SIRENIA

18 апр 2013 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет в июне

13 мар 2013 : 		 SIRENIA завершили запись вокала

3 фев 2013 : 		 SIRENIA продолжают работу над альбомом

17 окт 2012 : 		 SIRENIA записывают новый альбом

20 мар 2012 : 		 SIRENIA сыграют в России песни со всех альбомов

21 ноя 2011 : 		 Видео с выступления SIRENIA

24 окт 2011 : 		 Новый гитарист SIRENIA

12 янв 2011 : 		 Новая песня SIRENIA

5 янв 2011 : 		 Новое видео SIRENIA

29 дек 2010 : 		 Трейлер к новому альбому SIRENIA

20 дек 2010 : 		 Новая песня SIRENIA

13 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома SIRENIA

16 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SIRENIA

12 окт 2010 : 		 Название нового альбома SIRENIA

5 окт 2009 : 		 Ударник SIRENIA пропустит тур, объявлена замена

10 фев 2009 : 		 SIRENIA дадут концерты в СНГ в мае

22 янв 2009 : 		 Вокалистка SIRENIA рассказывает о новом альбоме

19 янв 2009 : 		 Лидер SIRENIA рассказывает о новом альбоме

11 янв 2009 : 		 Видео со съемок нового клипа группы SIRENIA

6 янв 2009 : 		 Новое видео группы SIRENIA

28 ноя 2008 : 		 Новая песня от SIRENIA

5 окт 2008 : 		 SIRENIA озаглавили новый альбом

23 сен 2008 : 		 SIRENIA завершили работу над новым диском

20 июн 2008 : 		 SIRENIA в июле отправятся в студию

20 май 2008 : 		 SIRENIA расстались с гитаристом

10 апр 2008 : 		 SIRENIA нашли новую вокалистку

7 ноя 2007 : 		 SIRENIA начали поиск новой вокалистки

15 фев 2007 : 		 Автограф-сессия SIRENIA на концерте в “Точке”

30 янв 2007 : 		 Подробности концерта SIRENIA в Москве

26 дек 2006 : 		 Поступили в продажу билеты на концерт SIRENIA

4 дек 2006 : 		 SIRENIA завершили работу над видео "My Mind's Eye"

8 ноя 2006 : 		 Обнародованы трек-лист и дата выхода нового альбома SIRENIA

12 окт 2006 : 		 SIRENIA снимут два новых видеоклипа

27 сен 2006 : 		 SIRENIA выбрали название для нового альбома

13 июн 2006 : 		 SIRENIA отправятся в студию в июле

11 апр 2006 : 		 SIRENIA обзавелись новой вокалисткой

15 сен 2005 : 		 Вокалистка HENRIETTE BORDVIK ушла из SIRENIA

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Обучающее видео от SIRENIA

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SIRENIA опубликовали видео, в котором гитарист команды демонстрирует исполнение композиции "The Twilight Hour", взятой из выходящего 26 октября на Napalm Records альбома "Arcane Astral Aeons":

"In Styx Embrace"
"Into The Night"
"Love Like Cyanide"
"Desire"
"Asphyxia"
"Queen Of Lies"
"Nos Heures Sombres"
"The Voyage"
"Aerodyne"
"The Twilight Hour"
"Glowing Embers"

SIRENIA Release Guitar Solo Playthrough Video For New Song "The Twilight Hour"










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