сегодня



Обучающее видео от SIRENIA SIRENIA опубликовали видео, в котором гитарист команды демонстрирует исполнение композиции "The Twilight Hour", взятой из выходящего 26 октября на Napalm Records альбома "Arcane Astral Aeons":



"In Styx Embrace"

"Into The Night"

"Love Like Cyanide"

"Desire"

"Asphyxia"

"Queen Of Lies"

"Nos Heures Sombres"

"The Voyage"

"Aerodyne"

"The Twilight Hour"

