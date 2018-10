сегодня



SIRENIA опубликовали превью нового альбома SIRENIA опубликовали полное превью своего нового альбома "Arcane Astral Aeons", который выйдет 26 октября на Napalm Records. Тизер доступен ниже.



Morten Veland прокомментировал: «Мы снова сотрудничали с Gyula Havancsák, чтобы создать обложку, которая отражает суть нашей музыки. Альбом записывался в Audio Avenue Studios (Норвегия) и Sound Suite Studios (Франция), микширование и мастеринг прошли в Hansen Studios (Дания) под руководством продюсера Jacob'а Hansen'а. Этот альбом уникален для нас тем, что мы впервые сделали его вместе с нашими поклонниками, всеми, кто поддерживал нас своими средствами в нашей кампании. Мы гордимся тем, что сделали это вместе с вами, и надеюсь, что для вас он будет таким же особенным, как и для нас».



Трек-лист:



In Styx Embrace

Into The Night

Love Like Cyanide

Desire

Asphyxia

Queen Of Lies

Nos Heures Sombres

The Voyage

Aerodyne

The Twilight Hour

Glowing Embers



SIRENIA в ноябре вернётся на сцену Европы — вместе с норвежцами Triosphere они посетят Англию, Францию, Испанию, Португалию, Швейцарию и Италию.



















