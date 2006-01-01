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*Sirenia*



3 окт 2018 : 		 SIRENIA опубликовали превью нового альбома

23 сен 2018 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

15 авг 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

1 май 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

28 ноя 2016 : 		 Лидер SIRENIA: «Проблемы со здоровьем не позволили Ailyn продолжать»

12 ноя 2016 : 		 Новое видео SIRENIA

6 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

12 сен 2016 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

2 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома SIRENIA

29 авг 2016 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

5 июл 2016 : 		 SIRENIA расстались с вокалисткой

23 апр 2015 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

8 апр 2015 : 		 Новое видео SIRENIA

11 фев 2015 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет в мае

10 ноя 2014 : 		 По словам вокалистки SIRENIA, новый альбом «будет более мощным»

4 апр 2014 : 		 SIRENIA вернулись на NAPALM RECORDS

30 июл 2013 : 		 Онлайн-конференция SIRENIA

28 июн 2013 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

25 июн 2013 : 		 SIRENIA - специальный гость фестиваля "АРИЯ Фест 2013"

3 июн 2013 : 		 Новое видео SIRENIA

21 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома SIRENIA

9 май 2013 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

7 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома SIRENIA

18 апр 2013 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет в июне

13 мар 2013 : 		 SIRENIA завершили запись вокала

3 фев 2013 : 		 SIRENIA продолжают работу над альбомом

17 окт 2012 : 		 SIRENIA записывают новый альбом

20 мар 2012 : 		 SIRENIA сыграют в России песни со всех альбомов

21 ноя 2011 : 		 Видео с выступления SIRENIA

24 окт 2011 : 		 Новый гитарист SIRENIA

12 янв 2011 : 		 Новая песня SIRENIA

5 янв 2011 : 		 Новое видео SIRENIA

29 дек 2010 : 		 Трейлер к новому альбому SIRENIA

20 дек 2010 : 		 Новая песня SIRENIA

13 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома SIRENIA

16 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SIRENIA

12 окт 2010 : 		 Название нового альбома SIRENIA

5 окт 2009 : 		 Ударник SIRENIA пропустит тур, объявлена замена

10 фев 2009 : 		 SIRENIA дадут концерты в СНГ в мае

22 янв 2009 : 		 Вокалистка SIRENIA рассказывает о новом альбоме

19 янв 2009 : 		 Лидер SIRENIA рассказывает о новом альбоме

11 янв 2009 : 		 Видео со съемок нового клипа группы SIRENIA

6 янв 2009 : 		 Новое видео группы SIRENIA

28 ноя 2008 : 		 Новая песня от SIRENIA

5 окт 2008 : 		 SIRENIA озаглавили новый альбом

23 сен 2008 : 		 SIRENIA завершили работу над новым диском

20 июн 2008 : 		 SIRENIA в июле отправятся в студию

20 май 2008 : 		 SIRENIA расстались с гитаристом

10 апр 2008 : 		 SIRENIA нашли новую вокалистку

7 ноя 2007 : 		 SIRENIA начали поиск новой вокалистки

15 фев 2007 : 		 Автограф-сессия SIRENIA на концерте в “Точке”

30 янв 2007 : 		 Подробности концерта SIRENIA в Москве

26 дек 2006 : 		 Поступили в продажу билеты на концерт SIRENIA

4 дек 2006 : 		 SIRENIA завершили работу над видео "My Mind's Eye"

8 ноя 2006 : 		 Обнародованы трек-лист и дата выхода нового альбома SIRENIA

12 окт 2006 : 		 SIRENIA снимут два новых видеоклипа

27 сен 2006 : 		 SIRENIA выбрали название для нового альбома

13 июн 2006 : 		 SIRENIA отправятся в студию в июле

11 апр 2006 : 		 SIRENIA обзавелись новой вокалисткой

15 сен 2005 : 		 Вокалистка HENRIETTE BORDVIK ушла из SIRENIA

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SIRENIA опубликовали превью нового альбома

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SIRENIA опубликовали полное превью своего нового альбома "Arcane Astral Aeons", который выйдет 26 октября на Napalm Records. Тизер доступен ниже.

Morten Veland прокомментировал: «Мы снова сотрудничали с Gyula Havancsák, чтобы создать обложку, которая отражает суть нашей музыки. Альбом записывался в Audio Avenue Studios (Норвегия) и Sound Suite Studios (Франция), микширование и мастеринг прошли в Hansen Studios (Дания) под руководством продюсера Jacob'а Hansen'а. Этот альбом уникален для нас тем, что мы впервые сделали его вместе с нашими поклонниками, всеми, кто поддерживал нас своими средствами в нашей кампании. Мы гордимся тем, что сделали это вместе с вами, и надеюсь, что для вас он будет таким же особенным, как и для нас».

Трек-лист:

In Styx Embrace
Into The Night
Love Like Cyanide
Desire
Asphyxia
Queen Of Lies
Nos Heures Sombres
The Voyage
Aerodyne
The Twilight Hour
Glowing Embers

SIRENIA в ноябре вернётся на сцену Европы — вместе с норвежцами Triosphere они посетят Англию, Францию, Испанию, Португалию, Швейцарию и Италию.

SIRENIA Launch Arcane Astral Aeons Full Album Audio Teaser








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Reflection
3 окт 2018, 12:38		Фрагменты, кстати, звучат вполне неплохо.


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