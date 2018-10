сегодня



Профессиональное видео с выступления POWERWOLF Профессиональное видео с выступления POWERWOLF, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Blessed & Possessed"

"Army Of The Night"

"Incense & Iron"

"Amen & Attack"

"Demons Are A Girl's Best Friend"

"Dead Boys Don't Cry"

"Armata Strigoi"

"Let There Be Night"

"All We Need Is Blood"

"Fire And Forgive"

"Werewolves Of Armenia"

"Resurrection By Erection"

"Sanctified With Dynamite"

"We Drink Your Blood"

"Lupus Dei"













