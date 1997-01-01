Новое видео THE OCEAN

Видео на новый сингл THE OCEAN "Cambrian II: Eternal Recurrence" можно увидеть ниже. Этот трек войдёт в новую работу коллетива, получившую название "Phanerozoic", "Phanerozoic I: Palaeozoic", — её выход намечен на второе ноября на Metal Blade Records.
Трек-лист альбома:
“The Cambrian Explosion”
“Cambrian II: Eternal Recurrence”
“Ordovicium: The Glaciation Of Gondwana”
“Silurian: Age Of Sea Scorpions”
“Devonian: Nascent”
“The Carboniferous Rainforest Collapse”
“Permian: The Great Dying”
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