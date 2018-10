25 окт 2018



Новое видео THE OCEAN Видео на новый сингл THE OCEAN "Cambrian II: Eternal Recurrence" можно увидеть ниже. Этот трек войдёт в новую работу коллетива, получившую название "Phanerozoic", "Phanerozoic I: Palaeozoic", — её выход намечен на второе ноября на Metal Blade Records.



Трек-лист альбома:



“The Cambrian Explosion”

“Cambrian II: Eternal Recurrence”

“Ordovicium: The Glaciation Of Gondwana”

“Silurian: Age Of Sea Scorpions”

“Devonian: Nascent”

“The Carboniferous Rainforest Collapse”

“Permian: The Great Dying”

















