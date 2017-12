сегодня



Виниловое издание THE OCEAN выйдет весной 16 марта Pelagic Records выпустят специальное юбилейное издание альбома THE OCEAN "Precambrian":



Side A:

"Hadean / The Long March Of The Yes-Men"

"Eoarchaean / The Great Void"

"Paleoarchaean / Man And The Sea"



Side B:

"Mesoarchaean / Legions Of Winged Octopi"

"Neoarchaean / To Burn The Duck Of Doubt"



Side C:

"Siderian"

"Rhyacian / Untimely Meditations"

"Orosirian / For The Great Blue Cold Now Reigns"



Side D:

"Statherian"

"Calymmian / Lake Disappointment"



Side E:

"Ectasian / De Profundis"

"Stenian / Mount Sorrow"



Side F:

"Tonian / Confessions Of A Dangerous Mind"

"Cryogenian"

"Rhyacian" (2017 Studio Version)









