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*Witherfall*



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Обучающее видео от WITHERFALL

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Группа WITHERFALL, в состав которой входят гитарист Jake Dreyer (Iced Earth, Kobra And The Lotus, White Wizzard) и вокалист Joseph Michael (White Wizzard), опубликовала видео на композицию "Moment Of Silence" , которая включена в выходящий второго ноября альбом "A Prelude To Sorrow":

Трек-лист:

01. A Prelude To Sorrow
02. We Are Nothing
03. Moment Of Silence
04. Communion Of The Wicked
05. Maridian's Visitation
06. Shadows
07. Ode To Despair
08. The Call
09. Vintage
10. Epilogue

WITHERFALL Release "Moment Of Silence" Playthrough Video









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