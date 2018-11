сегодня



Видео с текстом от WITHERFALL



Группа WITHERFALL, в состав которой входят гитарист Jake Dreyer (Iced Earth, Kobra And The Lotus, White Wizzard) и вокалист Joseph Michael (White Wizzard), опубликовала видео с текстом на песню "Vintage" из нового альбома "A Prelude To Sorrow", выход которого состоялся 2 ноября. Видео доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. A Prelude To Sorrow

02. We Are Nothing

03. Moment Of Silence

04. Communion Of The Wicked

05. Maridian's Visitation

06. Shadows

07. Ode To Despair

08. The Call

09. Vintage

10. Epilogue













