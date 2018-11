сегодня



Трейлер нового DVD KING DIAMOND Официальный трейлер к грядущему концертному релизу KING DIAMOND, "Songs For The Dead Live", доступен ниже. Съемки концерта проходили 17 июня 2016 года на бельгийском фестивале Graspop Metal Meeting и 25 ноября 2015 года в The Fillmore, Philadelphia, Pennsylvania.















