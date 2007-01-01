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KING DIAMOND стал отцом Легендарный датский музыкант King Diamond (KING DIAMOND, MERCYFUL FATE) и его жена, венгерская певица Livia Zita, стали родителями. Их трёхмесячного сына зовут Byron.







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