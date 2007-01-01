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*King Diamond*



1 ноя 2017 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

5 окт 2017 : 		 Статуэтка KING DIAMOND выйдет в 2018

11 июл 2017 : 		 KING DIAMOND стал отцом

23 май 2017 : 		 Гитарист KING DIAMOND о новом альбоме

13 окт 2016 : 		 KING DIAMOND о DVD и новом альбоме

26 июн 2016 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

14 июн 2016 : 		 Видео полного концерта KING DIAMOND

11 июн 2016 : 		 В 2012 году DAVE MUSTAINE "запретил" KING DIAMOND'у выходить на сцену с VOLBEAT

8 июн 2016 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

4 май 2016 : 		 KING DIAMOND здоров, в голосе и ещё может

4 дек 2015 : 		 KING DIAMOND отменил ещё один концерт

3 дек 2015 : 		 У KING DIAMOND острый ларингит

21 ноя 2015 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

20 ноя 2015 : 		 AMARANTHE разогреют KING DIAMOND

19 ноя 2015 : 		 KING DIAMOND о новом альбоме

16 ноя 2015 : 		 KING DIAMOND начнут работу над новым материалом в начале 2016

15 ноя 2015 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет в ноябре

13 ноя 2015 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

6 ноя 2015 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

29 окт 2015 : 		 Шоу в Филадельфии и Детройте снимут для DVD KING DIAMOND

18 сен 2015 : 		 KING DIAMOND снимут DVD

27 авг 2015 : 		 Концертное видео KING DIAMOND

6 авг 2015 : 		 Гитарист KING DIAMOND считает "Abigail" одним из "самых прекрасных" альбомов группы

4 авг 2015 : 		 KING DIAMOND целиком исполнят "Abigail"

29 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER присоединился на сцене к KING DIAMOND

22 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER присоединился на сцене к KING DIAMOND

17 июл 2015 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

13 июл 2015 : 		 KING DIAMOND: «Новый альбом будет лучшим из всех, что вы от нас слышали»

10 июл 2015 : 		 KING DIAMOND выступил без грима

7 июл 2015 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

30 июн 2015 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

24 дек 2014 : 		 KING DIAMOND нашли басиста

7 ноя 2014 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

2 ноя 2014 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

24 окт 2014 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

12 окт 2014 : 		 Видео с репетиции KING DIAMOND

7 окт 2014 : 		 Название и трек-лист компиляции KING DIAMOND

1 окт 2014 : 		 Сборник лучшего от KING DIAMOND

4 авг 2014 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

26 июл 2014 : 		 KING DIAMOND отыграли первое шоу с новым басистом

22 июл 2014 : 		 KING DIAMOND нашли временного басиста

22 июл 2014 : 		 HAL PATINO KING'y DIAMOND'y: «Твоя проблема в том, что ты потёртый желчный старикашка»

22 июл 2014 : 		 KING DIAMOND ответил HAL PATINO

22 июл 2014 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «Мне предложили смешные деньги за летние выступления»

20 июл 2014 : 		 HAL PATINO уволен из KING DIAMOND

2 июл 2014 : 		 KING DIAMOND уже придумал название для нового альбома

15 дек 2013 : 		 KING DIAMOND о номинации на Грэмми

12 авг 2013 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

7 авг 2013 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

30 июл 2013 : 		 Выступление KING DIAMOND на фестивале METALDAYS в Словении

5 июл 2013 : 		 Информация для обладателей билетов на концерт KING DIAMOND в Петербурге

4 июл 2013 : 		 Качественное видео с выступления KING DIAMOND

3 июл 2013 : 		 Качественное видео с выступления KING DIAMOND

19 июн 2013 : 		 KING DIAMOND: «Мы ещё никогда так хорошо не звучали на концертах»

18 июн 2013 : 		 KING DIAMOND недоволен датским журналистом

17 июн 2013 : 		 KING DIAMOND: Концерт в Санкт-Петербурге отменяется, концерт в Москве состоится

17 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления KING DIAMOND

16 июн 2013 : 		 Видео полного концерта KING DIAMOND

22 май 2013 : 		 KING DIAMOND открыл европейский тур

4 дек 2012 : 		 KING DIAMOND продлил соглашение с METAL BLADE RECORDS

22 ноя 2012 : 		 Переиздание рождественского сингла KING DIAMOND выйдет 23 ноября

19 ноя 2012 : 		 KING DIAMOND приедет в Россию летом!

1 ноя 2012 : 		 KING DIAMOND поздравляет с Хэллоуином

4 окт 2012 : 		 KING DIAMOND на TUSKA 2013

18 сен 2012 : 		 Новый вид ископаемого червя назван в честь KING DIAMOND

13 сен 2012 : 		 ANDY LAROCQUE: "У KING'а DIAMOND'а масса идей для нового альбома"

11 сен 2012 : 		 "Параллельные миры" KING DIAMOND

6 сен 2012 : 		 KING DIAMOND: новое интервью

17 июл 2012 : 		 Видео полного концерта KING DIAMOND

20 июн 2012 : 		 Больше видео с выступления KING DIAMOND на HELLFEST

19 июн 2012 : 		 KING DIAMOND: видео с выступления на фестивале Hellfest

17 июн 2012 : 		 KING DIAMOND о выступлении с METALLICA: "Было очень здорово вернуться на сцену"

11 июн 2012 : 		 KING DIAMOND вернулся на сцену

10 июн 2012 : 		 Видео полной пресс-конференции KING DIAMOND

9 июн 2012 : 		 Видео с пресс-конференции KING DIAMOND

31 янв 2012 : 		 Сюрприз от KING'a DIAMOND'a

24 янв 2012 : 		 KING DIAMOND на двух европейских фестивалях!

30 ноя 2011 : 		 Басист KING DIAMOND запишет рождественский трек с сыном

25 ноя 2011 : 		 HAL PATINO (KING DIAMOND) пожертвовал сценическую одежду и бас-гитару датскому рок-музею

7 авг 2011 : 		 Двухчасовое интервью KING DIAMOND

14 мар 2011 : 		 KING DIAMOND прошёл кардиологическую реабилитационную программу

12 дек 2010 : 		 KING DIAMOND перенес операцию на открытом сердце

11 ноя 2010 : 		 KING DIAMOND о DVD KING DIAMOND

19 авг 2010 : 		 KING DIAMOND и MERCYFUL FATE не сотрудничают с розничными поставщиками обуви

17 июл 2010 : 		 Обувь от KING'a DIAMOND'a

18 май 2010 : 		 KING DIAMOND о смерти DIO

20 фев 2010 : 		 Альбомы KING DIAMOND выйдут на цветном виниле

21 янв 2010 : 		 Тройной DVD KING DIAMOND выйдет в марте

16 сен 2009 : 		 Переиздания KING'а DIAMOND'а выйдут в октябре

10 янв 2009 : 		 KING DIAMOND отрицает слухи о новом диске MERCYFUL FATE

10 дек 2007 : 		 KING DIAMOND прокомментировал номинацию на Grammy

28 ноя 2007 : 		 KING DIAMOND: "Не могу избавиться от чувства вины из-за отмены тура"

7 ноя 2007 : 		 KING DIAMOND: почти готово видео на песню “Give Me Your Soul”

24 сен 2007 : 		 KING DIAMOND выпустит EP "Massacre's Classix" на виниле

20 авг 2007 : 		 Andy La Rocque переехал в Европу

18 май 2007 : 		 Доступна новая песня KING'a DIAMOND'a

16 апр 2007 : 		 KING DIAMOND: трек-лист нового альбома

5 фев 2007 : 		 Началось микширование нового альбома KING DIAMOND

30 авг 2006 : 		 KING DIAMOND: Череп "Melissa" найден и возвращен хозяину

12 июл 2006 : 		 KING DIAMOND отметились на саундтреке к фильму "Clerks II"

22 июн 2006 : 		 KING DIAMOND работают над новым альбомом

15 фев 2006 : 		 KING DIAMOND начинают запись нового альбома в марте

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Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

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Исполнение композиции "Halloween", взятое из нового DVD KING DIAMOND "Abigail In Concert 2015", доступно для просмотра ниже.

Watch KING DIAMOND




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Arvelos
1 ноя 2017, 17:35		На Ютубе, где еще?
https://www.youtube.com/watch?v=IL7oYIvgRfQ

Darkside.ru MemberBlindman
1 ноя 2017, 18:16		Там фейсбучное видео, поставил вон и тьюб, спасибо за ссылочку

Flashback
1 ноя 2017, 18:27		А был старый DVD?

Неказистый
1 ноя 2017, 18:51		>>>А был старый DVD?<<<
Был, с бутлегом Live In Gothenberg, Sweden, 1987.
Бонусом на переиздании Abigail.

Voin of Valhalla
1 ноя 2017, 19:05		на видео баба открывает рот, но ее не слышно. жаль что в жизни не так

Orgik
1 ноя 2017, 19:38		Voin, u've made ma day, maaan

Ubiquitous Spread
1 ноя 2017, 20:13		Шутка про бабу зашла.


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