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Гитарист KING DIAMOND : «У нас есть идеи для альбома» Гитарист KING DIAMOND Andy La Rocque в недавнем интервью The Metal Voice рассказал о работе над новым материалом:



«Ну что ж... У нас есть несколько идей, мы должны основательно засесть и начать работу над новыми риффами, начать писать песни как можно скорее, я бы сказал, в районе нового года. Вот и всё, что я вам готов ответить на этот счёт. И альбом, естественно, будет. С 2012 года мы были серьёзно заняты концертными выступлениями, которые для нас были крайне важными, ведь до этого момента мы почти не играли на фестивалях — было пара — тройка, и всё — так что для нас всё было в новинку. И мы были как следует этим заняты. Планирование всего и репетиции, все эти подготовки к концертам за последние пять или шесть лет потребовали много времени, и поэтому у нас, по сути, не было достаточно возможности для того, чтобы сесть и создать стоящий альбом. Плюс мы ещё занимались другими вещами, такими, как ремастеры, и сейчас вот DVD и всё такое. Так что когда всё будет не так напряжённо, мы начнём писать новый альбом».



Andy «практически уверен в том, что новая пластинка будет концептуальной записью».















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