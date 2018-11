сегодня



Новое видео GATHERING OF KINGS



GATHERING OF KINGS представили обложку и трек-лист дебютного альбома "First Mission", выход которого намечен на январь. За сведение и мастеринг отвечал Thomas Plec Johansson (Soilwork, The Night Flight Orchestra, Nocturnal Rites, Dynazty).



Состав на записи:



Rick Altzi — вокал (Masterplan, Herman Frank, At Vance)

Björn Strid — вокал (Soilwork, The Night Flight Orchestra)

Apollo Papathanasio — вокал (Spiritual Beggars, Firewind)

Tobias Jansson — вокал (Saffire)

Jens Westin — вокал и гитара (Corroded)

Alexander Frisborg — вокал (Helldog)

Victor Olsson — гитара и клавишные (Saffire)

Stefan Helleblad — гитара (Within Temptation, Jono)

Martin Sweet — гитара (Crashdiet, Sister)

Erik Martensson — гитара (Eclipse, W.E.T, Nordic Union, Ammunition)

Nalle Påhlsson — бас (Therion, Treat)

Richard Larsson — клавишные (The Night Flight Orchestra)

Chris Laney — клавишные (Pretty Maids)

Erik Wiss — клавишные (Cap Outrun)

Jonas Källsbäck — барабаны (The Night Flight Orchestra, Mean Streak)

Efraim Larsson — барабаны (Streamline, Diamond Dawn)

Robban Bäck — барабаны (Mustasch, Eclipse, Sabaton, W.E.T)

Henrik Sethsson — бэк-вокал (Casanovas)



Трек-лист "First Mission":



“The Gathering”

“Forever And A Day”

“Love Will Stay Alive”

“Endless Paradise”

“Saviour”

“Passing Rain”

“Out Of My Life”

“Lonely Road”

“Angels”

“Long Way From Home”

‘The Runaway” (Carola cover)

“Battle Cry” (Bonus Track)



Видео на "Love Will Stay Alive" доступно для просмотра.



















