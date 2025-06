сегодня



Новый альбом DESASTER выйдет летом



DESASTER выпустят новую работу, получившую название , Kill All Idols, 22 августа:



01. Great Repulsive Force

02. Emanation Of The Profane

03. Towards Oblivion

04. Kill The Idol

05. Ash Cloud Ritual

06. Fathomless Victory

07. Throne Of Ecstasy

08. They Are The Law

09. Stellar Remnant

10. Idol's End (Outro) http://www.total-desaster.de





