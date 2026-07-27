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Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения бизнеса, выпускать новую музыку сегодня практически бессмысленно»



DAVE RUDE в недавнем интервью рассказал о том, насколько реально, что TESLA выпустят новый полноформатный альбом с оригинальным материалом — первый после "Shock" (2019).



«"Shock" — один из моих самых любимых альбомов. Обожаю эту пластинку. Она хорошо себя показала, но мы вложили в нее невероятно много времени и сил, а в итоге смогли включить в концертную программу всего одну-две песни, хотя с самого начала понимали, что так и будет. Так было всегда.



Еще когда я пришел в TESLA в 2006 году, у нас уже было столько классических хитов, что для большого количества новых песен просто не оставалось места. Поэтому мы обычно исполняем одну-две новые вещи. Если выступаем в качестве хедлайнеров, можем добавить еще какую-нибудь альбомную композицию или песню, которую давно не играли, — специально для самых преданных поклонников. К счастью, у нас их немало, и им нравится такое. Ну и, возможно, еще одну новую песню…



На самом деле это отличная проблема. Вернее, это вообще не проблема, а привилегия. Просто около 85 процентов нашего сета — это композиции, которые мы не можем себе позволить не сыграть. Они обязательны. Поэтому сейчас в программе есть максимум два-три, может быть четыре позиции, где можно что-то заменить. Но и там мы чаще меняем одну старую песню на другую старую, чтобы порадовать людей, которые приходят на десять концертов за год. Для них это уже событие. Да и для нас тоже: когда постоянно играешь один и тот же материал, даже одна небольшая перестановка воспринимается как нечто совершенно новое. Думаешь: "Ух ты, сегодня концерт получился совсем другим. Эти три с половиной минуты, когда мы сыграли что-то необычное, были просто великолепны"».



Продолжая тему, Dave объяснил, почему коллективу сегодня проще выпускать отдельные синглы, чем полноценные альбомы.



«А вот выпускать по одной песне за раз — будь то кавер или собственная композиция — вполне реально. Мы можем найти время, чтобы написать одну вещь, записать ее, издать на виниле, снять клип, сделать новую партию футболок. Это освежает и нас самих, и интерес поклонников.



Я недавно говорил об этом: даже если бы мы прямо сейчас записали новый "Black Album" METALLICA или новый "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES, вообще лучший альбом всех времен, это ничего бы не изменило. Люди все равно хотят слышать песни, на которых выросли. И я их прекрасно понимаю — сам такой же. Поэтому больше одной-двух новых композиций в концерте — это уже перебор.



Из-за этого зачастую просто не имеет смысла тратить огромные силы на запись двенадцати новых песен. По крайней мере если речь идет об оригинальном материале. С альбомом каверов все проще — его сделать легче. А вот работа над полноценной пластинкой с новыми песнями потребует времени, которое мы могли бы провести в туре. Значит, будет меньше концертов TESLA, мы заработаем меньше денег, наша команда останется без работы. А в итоге публика все равно приходит ради старых песен. Так почему бы просто не продолжать гастролировать и не давать людям именно то, за чем они приходят?»



Когда интервьюер заметил, что именно поэтому почти у всех участников TESLA есть сторонние проекты, Dave согласился.



«Я как раз хотел сказать, что они есть у каждого из нас. Думаю, по той же причине. По крайней мере у меня именно так. Я постоянно пишу песни. Если смотреть исключительно с точки зрения бизнеса, выпускать новую музыку сегодня практически бессмысленно — денег это почти не приносит. Но мы занимаемся этим вовсе не поэтому. Мы просто не можем иначе.



Пару месяцев назад я играл сольные концерты на круизе Monsters Of Rock 2026, и это было невероятно. С тех пор прошло столько времени, как я в последний раз выступал сольно, что эти концерты буквально вдохнули в меня новую жизнь. Это было потрясающее ощущение.



Да, клуб был битком, но это был маленький клуб. Не Madison Square Garden, где можно заработать кучу денег. Дело вообще не в этом. Просто было невероятно здорово и по-настоящему весело. После такого сразу хочется делать что-то еще. Думаю, именно поэтому остальные ребята тоже занимаются своими проектами — потому что внутри остается это желание создавать новую музыку».



Слова Dave'a Rude перекликаются с тем, что месяц назад в подкасте Talk Louder говорил его коллега по TESLA, гитарист Frank Hannon.



«Не могу сказать, будет ли у нас новый полноценный альбом. Сейчас нам больше подходит формат "по одной песне". Мы уже выпустили немало синглов. На нынешнем этапе жизни и карьеры такой подход работает гораздо лучше, чем пытаться загнать себя в рамки и любой ценой написать сразу десять или двенадцать песен. При этом у нас появился новый подход к работе. Мы можем сочинять прямо в гримерках, а свободного времени во время гастролей бывает достаточно. Благодаря современным телефонам можно моментально записывать любые идеи, поэтому уверен, что мы продолжим понемногу работать над новым материалом. Но мы больше не хотим давить на себя необходимостью во что бы то ни стало собрать сразу полноценный альбом из двенадцати песен».







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