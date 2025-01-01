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Hinder

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Барабанщик HINDER: «Мы не особо переживали, что о нас будут думать»



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В рамках недавнего интервью у барабанщика HINDER Cody Hanson'a спросили, как за десять лет поменялся подход к творчеству:

«Я не уверен, что процесс чем-то отличается. У нас нет какого-то определенного метода, который бы мы использовали. Он всегда разный, в зависимости от ситуации. Я думаю, что единственное, что в этом альбоме было немного по-другому, это то, что мы были немного менее озабочены тем, что все остальные думают о нас как о группе. Мы написали кучу материала за довольно долгий период времени, который мы смогли прочесать, вытащить и переработать, и я считаю, что это определенно пошло нам на пользу при работе над этим альбомом. Здесь много материала, который был написан в течение долгого времени, и это очень здорово. Но, как я уже сказал, мы не стремились стать кем-то, как это было на прошлой пластинке [2017 года] «The Reign», мы пытались сделать ее немного более тяжелой, немного более мрачной, и мы, я думаю, беспокоились о том, чтобы быть просто рок-группой. А сейчас, на этом альбоме, я считаю, что мы заботились только о песнях, писали и записывали лучшие композиции, которые могли сделать. И я уверен, что это принесло свои плоды. Я очень доволен. Я очень, очень горжусь им. И, похоже, реакция была потрясающей!»




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