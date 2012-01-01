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*Видео с текстом от SATYRICON [66]
*OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей» [52]
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*Вокалист STONE SOUR: «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через... [24]
*Новое видео PARADISE LOST [23]
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*Hinder*



17 авг 2017 : 		 Новая песня HINDER

15 июл 2017 : 		 Новая песня HINDER

13 июн 2017 : 		 Новый альбом HINDER выйдет летом

11 май 2016 : 		 Бывший вокалист HINDER выпускает ЕР

8 мар 2016 : 		 ЕР HINDER выйдет в мае

20 ноя 2015 : 		 HINDER попали в аварию

17 апр 2015 : 		 Новое видео HINDER

17 мар 2015 : 		 Новая песня HINDER

8 мар 2015 : 		 Видео с акустического выступления HINDER

23 янв 2015 : 		 HINDER нашли нового вокалиста

19 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома HINDER

22 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от HINDER

7 ноя 2014 : 		 HINDER выпустят сингл в ноябре

21 ноя 2013 : 		 HINDER расстались с вокалистом

16 июл 2013 : 		 HINDER хотели взять вокалиста из 'American Idol'

26 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HINDER

27 ноя 2012 : 		 Новая песня HINDER

4 окт 2012 : 		 Новый альбом HINDER выйдет в декабре

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Новая песня HINDER

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“Drink You Away”, песня из нового альбома HINDER "The Reign", доступна для прослушивания ниже.

HINDER Streaming New Song вЂњDrink You AwayвЂќ






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