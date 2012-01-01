31 авг 2017



HINDER против бывшего вокалиста По сообщению The Oklahoman, против бывшего вокалиста HINDER Austin'a John'a Winkler'a участники подали иск за то, что тот нелегально использовал торговую марку команды для продвижения своей сольной карьеры.







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