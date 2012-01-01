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*Hinder*



31 авг 2017 : 		 HINDER против бывшего вокалиста

17 авг 2017 : 		 Новая песня HINDER

15 июл 2017 : 		 Новая песня HINDER

13 июн 2017 : 		 Новый альбом HINDER выйдет летом

11 май 2016 : 		 Бывший вокалист HINDER выпускает ЕР

8 мар 2016 : 		 ЕР HINDER выйдет в мае

20 ноя 2015 : 		 HINDER попали в аварию

17 апр 2015 : 		 Новое видео HINDER

17 мар 2015 : 		 Новая песня HINDER

8 мар 2015 : 		 Видео с акустического выступления HINDER

23 янв 2015 : 		 HINDER нашли нового вокалиста

19 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома HINDER

22 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от HINDER

7 ноя 2014 : 		 HINDER выпустят сингл в ноябре

21 ноя 2013 : 		 HINDER расстались с вокалистом

16 июл 2013 : 		 HINDER хотели взять вокалиста из 'American Idol'

26 фев 2013 : 		 Видео с текстом от HINDER

27 ноя 2012 : 		 Новая песня HINDER

4 окт 2012 : 		 Новый альбом HINDER выйдет в декабре

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|||| 31 авг 2017

HINDER против бывшего вокалиста

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По сообщению The Oklahoman, против бывшего вокалиста HINDER Austin'a John'a Winkler'a участники подали иск за то, что тот нелегально использовал торговую марку команды для продвижения своей сольной карьеры.

HINDER Sues Former Singer AUSTIN JOHN WINKLER Over Trademark



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