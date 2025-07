сегодня



Новое видео ARCADEA



"Fuzzy Planet", новое видео группы ARCADEA, в состав которой входит Brann Dailor (MASTODON), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Exodus Of Gravity", выходящего 22 августа на Relapse Records:



01. Dark Star

02. Exodus Of Gravity

03. Fuzzy Planet

04. Lake Of Rust

05. Gilded Eye

06. 2 Shells

07. Galactic Lighthouse

08. Starry Messenger

09. Silent Spores

10. The Hand That Holds The Milky Way

11. Sparks

12. Planet Pounder







