Новое видео ARCADEA

Lake Of Rust, новое видео группы ARCADEA, в состав которой входит Brann Dailor (MASTODON), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Exodus Of Gravity", выходящего 22 августа на Relapse Records:
01. Dark Star
02. Exodus Of Gravity
03. Fuzzy Planet
04. Lake Of Rust
05. Gilded Eye
06. 2 Shells
07. Galactic Lighthouse
08. Starry Messenger
09. Silent Spores
10. The Hand That Holds The Milky Way
11. Sparks
12. Planet Pounder
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет