Новости
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
DREAM THEATER выступили в Пловдиве
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был...
O <- TOP5 <-
Новое видео ARCADEA



Lake Of Rust, новое видео группы ARCADEA, в состав которой входит Brann Dailor (MASTODON), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Exodus Of Gravity", выходящего 22 августа на Relapse Records:

01. Dark Star
02. Exodus Of Gravity
03. Fuzzy Planet
04. Lake Of Rust
05. Gilded Eye
06. 2 Shells
07. Galactic Lighthouse
08. Starry Messenger
09. Silent Spores
10. The Hand That Holds The Milky Way
11. Sparks
12. Planet Pounder




просмотров: 124

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
