Evoken
США
Doom Metal
https://www.evokendoom.net/
Myspace:
http://myspace.com/evoken
VK.com:
https://instagram.com/evoken_doom_official
Facebook:
https://www.facebook.com/evokenhell
17 окт 2025
:
Новый альбом EVOKEN доступен для прослушивания
16 сен 2025
:
Новое видео EVOKEN
10 окт 2018
:
Новый сингл EVOKEN
28 авг 2018
:
Новый альбом EVOKEN выйдет осенью
14 май 2012
:
Новый альбом EVOKEN выйдет в июле
18 ноя 2010
:
EVOKEN: переиздание второго и третьего альбомов на Peaceville Records
13 май 2009
:
EVOKEN переиздадут первое демо
25 ноя 2007
:
EVOKEN обьявили нового клавишника
10 ноя 2006
:
EVOKEN подписали контракт с I Hate Records
23 окт 2006
:
Переиздание EVOKEN "Embrace The Emptiness" в России
сегодня
Новый альбом EVOKEN доступен для прослушивания
Mendacium, новый альбом EVOKEN, доступен для прослушивания ниже.
https://www.evokendoom.net/
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 32
