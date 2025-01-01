Charlotte Wessels в новом видео TEXTURES

"At The Edge Of Winter" feat. Charlotte Wessels, новое видео группы TEXTURES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Genotype", выходящего 23 января:
01. Void (3:49)
02. At The Edge Of Winter (6:42)
03. Measuring The Heavens (6:51)
04. Nautical Dusk (5:35)
05. Vanishing Twin (5:49)
06. Closer To The Unknown (4:08)
07. A Seat For The Like-Minded (5:01)
08. Walls Of The Soul (7:52)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет