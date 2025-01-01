Arts
Новости
7 ноя 2025 : 		 Charlotte Wessels в новом видео TEXTURES

22 июн 2025 : 		 Новая песня TEXTURES

6 авг 2024 : 		 Умер бывший вокалист TEXTURES

27 янв 2021 : 		 Стрим от TEXTURES

31 дек 2020 : 		 Концертное видео TEXTURES

18 май 2017 : 		 TEXTURES объявили о распаде

31 янв 2016 : 		 Новое видео TEXTURES

12 янв 2016 : 		 Новое видео TEXTURES

15 дек 2015 : 		 Новое видео TEXTURES

14 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от TEXTURES

21 окт 2015 : 		 TEXTURES выпустят сразу два альбома

21 май 2015 : 		 TEXTURES в студии

23 апр 2014 : 		 TEXTURES отметят юбилей дебюта

20 мар 2013 : 		 TEXTURES нашли нового гитариста

14 янв 2013 : 		 TEXTURES расстались с гитаристом

10 фев 2012 : 		 Видео из тура TEXTURES

30 сен 2011 : 		 TEXTURES выпустят линейку одежды

15 сен 2011 : 		 Новое видео TEXTURES

3 сен 2011 : 		 Превью нового альбома TEXTURES

24 авг 2011 : 		 Кроссовки от TEXTURES

21 авг 2011 : 		 Новая песня TEXTURES

14 авг 2011 : 		 Семпл нового трека TEXTURES

4 авг 2011 : 		 Новая песня TEXTURES

14 июл 2011 : 		 Детали нового альбома TEXTURES

27 янв 2011 : 		 TEXTURES начинают запись нового альбома

26 мар 2010 : 		 TEXTURES представили нового вокалиста
Charlotte Wessels в новом видео TEXTURES



"At The Edge Of Winter" feat. Charlotte Wessels, новое видео группы TEXTURES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Genotype", выходящего 23 января:

01. Void (3:49)
02. At The Edge Of Winter (6:42)
03. Measuring The Heavens (6:51)
04. Nautical Dusk (5:35)
05. Vanishing Twin (5:49)
06. Closer To The Unknown (4:08)
07. A Seat For The Like-Minded (5:01)
08. Walls Of The Soul (7:52)






КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 36

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
