сегодня



Вокалистка DECESSUS стала Мисс Чили



27 летняя вокалистка DECESSUS, IGNACIA FERNÁNDEZ выиграла конкурс Miss World Chile 2025, обойдя 19 конкуренток. В будущем она примет участие в конкурсах Miss World и Miss Universe.



«Я не могу быть более счастливой и благодарной. Я принимаю этот прекрасный вызов со всей энергией и душой, вложенными в то, чтобы наилучшим образом представлять свою страну. Я обещаю отдать этому все свои силы, со страстью, трудом и целеустремленностью.



Спасибо вам за всемирное признание моего вокала, за частичку моей души, которая вдохновляет меня продолжать расти и мечтать о большем. Давайте пройдем весь путь Чили... за эту корону!».



На днях Ignacia покорила многих свои талантом







+0 -0



просмотров: 58

