Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 31
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 19
[= ||| все новости группы



*

Decessus

*
| - |

|||| сегодня

Вокалистка DECESSUS стала Мисс Чили



zoom
27 летняя вокалистка DECESSUS, IGNACIA FERNÁNDEZ выиграла конкурс Miss World Chile 2025, обойдя 19 конкуренток. В будущем она примет участие в конкурсах Miss World и Miss Universe.

«Я не могу быть более счастливой и благодарной. Я принимаю этот прекрасный вызов со всей энергией и душой, вложенными в то, чтобы наилучшим образом представлять свою страну. Я обещаю отдать этому все свои силы, со страстью, трудом и целеустремленностью.

Спасибо вам за всемирное признание моего вокала, за частичку моей души, которая вдохновляет меня продолжать расти и мечтать о большем. Давайте пройдем весь путь Чили... за эту корону!».

На днях Ignacia покорила многих свои талантом




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 58

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом